網曝陝西一國企幹部家暴妻子連環打頭 孩子在旁嚎哭（有片）

內地近日網傳一段家暴影片，一名男子在小孩面前暴打一名女子，孩子在旁邊嚇得嚎哭，引發網民強烈憤慨。事後，陝西一間企業強烈譴責副經理毆打妻子，已將其停職，移交集團紀委調查處理。

網民紛紛批評，家暴不應停職了事。西安市公安局灞橋分局周四（20日）下午通報，事發周二（18日）夫妻二人「因瑣事發生口角」，目前該案正依法處理中，有網民認為家暴應屬於故意傷害，促嚴辦、該拘留就拘留。

微博帳戶「致我那即將逝去的青春」周三（19日）發布影片，可見一名男子在家裡連環暴打妻子頭部，小孩嚇得嚎哭，但男子未有理會，將女子摔向沙發，並將她壓在身下繼續暴打不讓其動彈。後來，一名較年長的女士將小孩抱走，但男子沒有收手，繼續毆打。

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網民發布影片時配文，稱這人在咸陽市政府部門工作。

涉事企業：停職調查 警介入

陝西空港新絲路商貿有限公司微博周四凌晨通報，關注到公司綜合部副經理王鵬飛毆打妻子事件，「對他的家庭暴力行為表示強烈譴責！經公司研究決定，對王鵬飛予以停職，並移交集團紀委進一步調查處理。公司已派負責人到家中看望慰問其妻子」。

內媒報道，該公司是西咸新區空港新城開發建設集團有限公司下屬企業，為國企。另咸陽市網絡舉報中心查證，該男子並非咸陽市工作人員，現已將掌握線索移交公安機關處理，並對發布不實信息的賬號調查。

事發後，網上流傳為疑似王鵬飛的妻子，講述痛苦的婚姻的文字，痛批「王鵬飛禽獸一樣的行為」，提到訂婚到結婚，理解對方家條件不好，禮金都退回部分，只想人好就行，但結果想錯了，「沒有想過一次又一次的家暴會發生在我身上，沒有想過一個孩子父親會對自己女兒說出那麼狠毒的話」，又提到自己懷孕被打、坐月被罵，孩子50多天也被指使勁扔在床上。

《人民日報》微博報道此事時，提到「家暴不是家務事，是違法行為」，對家暴零容忍。陝西省婦聯表示，高度關注事件，對施暴人惡劣行為強烈譴責。將根據受暴當事人需要提供法律援助、心理幫助等。又指國家禁止一切形式的家庭暴力，根據《反家庭暴力法》第三十三條規定，加害人實施家庭暴力，構成違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

內地網民反應：

我始終堅持家暴屬於故意傷害，家暴不分男女，故意傷害不考慮有沒有婚姻關係。 視頻裡小女兒哭的。還有冷漠的婆婆。真的看得特別特別生氣！ 知道為什麼生育率低了不？ 希望法律能公正公平裁決，這時候就不要勸和不勸離了，再不離婚命都快沒了 「家暴」這個詞就是很離譜，給「故意傷害」披上家暴的外衣就可以無所顧忌了嗎？所以家暴什麼時候入刑？ 拘留家暴男，並為該女性申請限制接觸令

責任編輯：林佩怡

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