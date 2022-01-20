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李克強：推更多硬招提振需求 實現比較充分就業

經濟脈搏 22:02 2022/01/20

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總理李克強主持國務院第六次全體會議，討論擬提請全國人大會議審議的政府工作報告，向各省區市徵求意見，並研究部署首季度經濟工作。李指，中國經濟面臨新的下行壓力，要努力爬坡過坎，穩字當頭，推出更多有利提振有效需求的政策，實現比較充分就業，同時加大對中小微企、個體工商戶的扶持力度。

李克強指，當前經濟現下行壓力，不確定因素增多，要把穩增長放在更加突出的位置，堅持穩中求進工作總基調，統籌疫情防控和經濟社會發展，做好「六穩」、「六保」工作，深化改革開放，加強跨週期調節，明顯加大宏觀政策實施力度，推出更多有利提振有效需求、加強供給保障、穩定市場預期的實招硬招，統籌發展和安全，有效防範化解風險，著力穩定宏觀經濟大盤，實現比較充分就業，保持經濟運行在合理區間。

李克強要求切實做好首季度工作，確保全年良好開局。各地區、各部門要增強緊迫感，早安排早部署，針對企業特別是中小微企業、個體工商戶困難進一步加大幫扶力度，對受疫情影響大、吸納就業多的特殊困難行業出台實施傾斜支持政策，抓緊推進重大工程和重點項目建設，擴大有效需求和就業。

針對即將來臨的春節，李克強指，要加強煤電油氣市場調節和運輸保障，統籌疫情防控、春運調度等，做好重要民生商品保供穩價工作，保障民工工資發放。

國常會：延續部分到期的減稅降費政策 支持企業紓困

國常會：經濟處於爬坡過坎關口 要更突出穩增長

習近平：中國經濟韌性強 對中國經濟發展前途充滿信心

責任編輯：陳建錫

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