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【中歐關係】中使館譴責法國議會通過涉疆決議

國情動向 09:52 2022/01/21

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法國國民議會周四（20日）通過無約束性決議，稱中國政府對維吾爾人犯下「種族滅絕」，要求法國政府「正式承認並予以譴責」。對此，中國駐法大使館表示堅決反對和強烈譴責，指有關決議罔顧事實與常識，蓄意污蔑抹黑中國，粗暴干涉中國內政。使館還指，對有關議案或嚴重損害中法關係表擔憂。

中使館：有關決議是蓄意抹黑

駐法使館發言人說，有關決議罔顧事實與常識，蓄意污蔑抹黑中國，粗暴干涉中國內政，對此表示堅決反對和強烈譴責。

發言人說，中方就此議題多次並在多層級同法方進行過強有力對話，向其明確和嚴肅地指出，涉疆問題的實質不是民族、宗教、人權問題，而是反暴恐、去極端化、反分裂問題，事關中國主權、領土完整和國家安全。所謂新疆「種族滅絕」等論調完全是基於對中國的偏見和敵視而編造出來的彌天大謊，其目的根本不是為了保護人權，而是為打壓遏制中國，破壞新疆民族團結和穩定發展。

中方對有關議案可能嚴重損害中法關係，以及法國在中國人民心目中的信譽和形象表達了強烈擔憂。法方對有關議案的荒謬性和危害性是清楚的。中方希望其表裡如一，以實際行動維護中法關係健康發展。

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法國國民議會大比數通過無約束性決議，認定並譴責中國對維吾爾族人種族滅絕。決議以169票贊成，1票反對，壓倒性通過，指出中國企圖摧毀維族人的認同、社群連結及世代間傳承，構成種族滅絕，促請法國政府透過外交措施阻止有關情況，並保護國內維族人免受中國脅迫。

針對西方關於新疆種族滅絕的指控，中方多次作出回應指，這完全是徹頭徹尾的世紀謊言，真正目的是破壞新疆社會穩定，遏制中國發展。

責任編輯：尹航

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法國 中國 人權 外交 譴責 內政

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