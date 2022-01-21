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【中歐關係】中方批歐洲議會涉港決議混淆是非 促停止插手香港事務（第二版）

國情動向 16:58 2022/01/21

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歐洲議會周四（20日）通過《關於香港侵犯基本自由》決議，指責香港人權、自由狀況，稱香港國安法阻礙中歐間信任與合作，籲歐盟機構和成員國對華採取具體行動乃至制裁措施。中國外交部表示，香港事務純屬中國內政；在人權問題上，歐洲議會要反躬自省，改一改充當教師爺的老毛病。

（第二版新增外交部回應）

在北京，外交部發言人趙立堅表示，香港事務純屬中國內政，國安法實施以來，香港發展重回正軌，安全穩定，法制環境得到更好保障，這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實。

趙立堅說，中方敦促歐洲議會尊重事實，不要顛倒黑白，恪守國際法和國際關係基本準則，不得干涉中國內政，干預香港事務。在人權問題上，歐洲議會要做的是反躬自省，改一改充當教師爺的老毛病。

稍早前，駐歐盟使團發言人表示，堅決反對歐洲議會的上述決議。發言人稱，歐洲議會一些政客屢屢在涉及中方主權、安全與領土完整的問題上採取對抗行徑，一再以自由、人權為名就香港事務指手畫腳，為反中亂港分子撐腰打氣。歐洲議會決議混淆是非，引起包括香港同胞在內全體中國人民的強烈義憤。

發言人稱，強烈敦促歐洲議會恪守國際法和國際關係基本準則，停止干預香港特區法治與司法獨立，停止詆毀與歪曲「一國兩制」，停止插手香港事務和中國內政，停止破壞中歐關係的正常氛圍。

歐洲議會以585票贊成、46票反對和41票棄權，通過《關於香港侵犯基本自由》決議，強烈譴責香港人權及言論自由的惡化，呼籲制裁相關官員，及敦促歐盟在外交和政治上抵制北京冬奧。

【中歐關係】中使館譴責法國議會通過涉疆決議

華春瑩稱港區國安法根本不是人權問題 「有人掏空心思破壞中英關係」

責任編輯：尹航

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