【中國樓市】多地銀行房貸放款提速 但「房住不炒」基調不變

新華社旗下的《中國證券報》周五（21日）報道，近日北京、上海、廣圳等一線城市銀行房貸放款提速，廣州、深圳等地銀行房貸利率有所下降。業內人士認為，貸款市場報價利率（LPR）下降對房地產市場傳出積極信號，但「房住不炒」基調不會改變。

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根據報道，多地銀行放款速度紛紛提升，其中北京、上海等地放款排隊時間大幅縮短，多數銀行放款月內即可完成。建設銀行北京分行個貸中心的工作人員指，二手房商貸去年底放款需排隊，現在不用，「審批一周左右就能出來，放款一般在三周內」。另有銀行更最快一周內就能完成房貸放款。

至於上海，浦發銀行上海分行的個貸經理表示，一季度房貸額度相對充足，審批後二手房1個月左右就能完成放款。新房貸款更快，約兩三周就可。工商銀行上海分行某支行工作人員則稱，還有部分去年的存量客戶未完成放款，故新申請貸款客戶放款時間不能確定，但比此前快很多。廣州各銀行情況略有差別，放款時間從1至3個月不等。

京滬房貸利率穩定 廣深下調幅度較大

利率方面，北京、上海地區的銀行房貸利率較為穩定，上浮基點未變。建設銀行北京個貸中心工作人員，利率隨LPR浮動，首套房貸利率此前為5.2%，在1月20日LPR下降後是5.15%，上浮基點沒有調整，較此前變化不明顯。

廣州、深圳、重慶等地，房貸利率下調幅度較大。深圳部分銀行首套房貸利率跌破5%。招商銀行深圳分行某支行個貸經理透露，目前首套房貸利率最低可申請4.9%，具體需要看工作單位、公積金情況和個人徵信等條件。

另據深圳某房地產中介機構人士，此前部分銀行首套房貸利率上浮基點，從45個基點下調至30個基點。在廣州，多數國有大行首套及二套房貸上浮基點，均下調20個基點左右；部分股份行、城商行力度更大，有的下調40個基點。LPR調整後，廣州首套房貸利率主要在5.6%至5.8%之間。

LPR降利好房地產 但不會過熱

1月20日LPR為：1年期LPR為3.7%，下調10個基點；5年期以上LPR為4.6%，下調5個基點。業內人士表示，此次LPR下降主要是平滑春節期間的流動性，並降低金融機構的資金成本，引導金融機構降低對實體經濟的信貸成本，貨幣政策逆周期調控靠前發力。

中原地產首席分析師張大偉認為，此次LPR下降的目的是穩定經濟，不是刺激房地產，「房住不炒」仍是政策方向。本次5年期LPR只下降5個基點，且再次出現非對稱降息。此次LPR下降對房地產利好明顯，但不會過熱；一二線城市的房地產市場企穩將是趨勢。

北京某股份銀行個貸部負責人認為，從嚴格意義上講，LPR只是一個信號，不能直接預判實際房貸的情況。銀行貸款執行利率調整，還涉及多項因素。此次LPR下降只影響選擇浮動利率的借款人，選擇固定利率方式的借款人不受影響。

責任編輯：林佩怡

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