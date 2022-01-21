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美將制裁中國3實體 指參與導彈技術擴散 京斥霸凌（更新版）

國情動向 16:18 2022/01/21

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美國國務院的聯邦公報稱，制裁中國3個實體，指它們參與導彈技術擴散。中國外交部發言人趙立堅批評，美方出於政治目的，以各種藉口制裁打壓中國企業，這是典型的霸凌行徑；中方對此強烈不滿，堅決反對。

＊１６：１８　新增中國外交部回應

被美國制裁的3個實體，分別是中國航天科技集團有限公司第一研究院、中國航天科工集團有限公司第四研究院、保利科技有限公司。有關公報將於當地時間1月21日正式發布。

其中，中國航天科技集團有限公司第一研究院，又名中國運載火箭技術研究院，是中國歷史最久、規模最大的導彈武器和運載火箭研製、試驗和生產基地。

在北京，趙立堅周五（21日）表示，中國政府一貫反對大規模殺傷性武器及其運載工具的擴散。根據中國的防擴散政策及相關法律法規，中方對導彈及相關物項和技術實行嚴格的出口管制，中國與有關國家開展的正常合作不違反任何國際法，不涉及大規模殺傷性武器擴散問題。

他批評，美方在防擴散領域赤裸裸地奉行雙重標準，不僅縱容支持盟友發展導彈及相關技術，還計劃對澳洲出售飛行距離可達2500公里且可攜帶核彈頭的戰斧巡航導彈。美方應認真反思自己的防擴散記錄和軍貿政策，沒有任何資格對他國的正常軍貿合作說三道四。

【中美角力】美制裁逾40間中企 京批無理打壓到歇斯底里地步

美國制裁中國4藥企及1個人 京：自己生病卻讓別人吃藥

責任編輯：林佩怡

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