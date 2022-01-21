【內地疫情】昨增23本土確診創近2個月低 孫春蘭調研北京冬奧防控

內地昨日（20日）新增73宗新冠肺炎確診病例，本土病例大幅回落至23宗，創2021年11月29日以來新低。天津、北京、廣東、河南及陝西疫情仍有零星散發，但各地新增病例均降至個位數。其中，北京新增5宗本土確診，當局呼籲民眾應盡量避免網購。

據國家衛健委通報，新增的23宗本土病例分布為天津津南區8宗；北京5宗；廣東珠海市4宗；河南安陽市3宗；陝西西安市3宗。另有2宗本土無症狀感染，均在雲南。

值得留意的是，昨日新增50宗境外輸入病例，廣東省佔10宗，其中東莞報告有2宗，分別來自香港和美國。

孫春蘭調研北京冬奧會疫情防控

北京疫情未「斷尾」，外界擔心會否影響下月揭幕的北京冬奧會。國務院副總理孫春蘭昨日到國家速滑館、主媒體中心、國家體育場，考察北京冬奧疫情防控工作，要求優化分區分類雙閉環管理，精準精細落實防疫手冊措施，保證運動員和涉奧運人員安全、便利地參加訓練、比賽和工作。

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孫春蘭又強調，要一體推進冬奧防疫與城市防疫，採取堅決果斷措施，盡快處置北京多點散發疫情，切實做到「早發現、早報告、早隔離、早治療」，儘快遏制疫情擴散，確保北京冬奧順利舉辦。

北京Omicron和Delta並存 冷鏈從業員需持3日內核酸證明

在北京，新增的5宗本土確診中，3人住在房山區，2宗在豐台區。其中四人在冷庫工作，餘下一人從事速凍食品批發經營，早前曾與三名確診者一同用餐。

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《北京青年報》消息稱，北京市市場監督管理局食品安全總監郎志強通報，該市將加密市場領域常態化核酸檢測，進口冷鏈食品從業人員從持7日內核酸檢測陰性證明，調整為持3日內核酸陰性證明方可上崗。進口冷鏈從業人員共同居住者核酸檢測頻次，由每30天一次調整為每15天檢測一次。

此外，北京市疾控中心副主任龐星火表示，目前北京疫情呈多點散發，變種病毒Omicron和Delta並存，做好個人防護是阻斷疫情的有效手段。

龐星火又呼籲北京市民，要盡量避免網購、代購境外及國內有病例報告地區的冷鏈食品。如需購買，應到具備合法經營資質的正規市場或商超選購。至於預先包裝的進口冷鏈食品，則建議對外包裝進行更換或清洗消毒。

三部門加強北京冬奧期間寄遞物品安全管理

國家郵政局、公安部、國家安全部亦宣布，從下周二（25日）至3月13日，各地寄遞企業對寄往北京、張家口的郵件快件，一律強化安全檢查和消毒處理；對可疑郵件快件，按規定報告郵政管理、公安、國家安全和疫情防控等部門。北京、張家口寄遞企業對進京進張的郵件快件，全面實行投遞前「二次安檢」，無安檢及消毒標識郵件快件一律退返。

投遞至冬奧場館、冬奧村的郵件快遞，必須在投遞前全面消毒，並配合安保有關部門開展集中安全檢查。

責任編輯：易燕丹

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