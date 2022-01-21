  • 19°C
香港時間 : 2022121日 (五) 12:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】昨增23本土確診創近2個月低 孫春蘭調研北京冬奧防控

社會熱點 11:41 2022/01/21

分享：

內地昨日（20日）新增73宗新冠肺炎確診病例，本土病例大幅回落至23宗，創2021年11月29日以來新低。天津、北京、廣東、河南及陝西疫情仍有零星散發，但各地新增病例均降至個位數。其中，北京新增5宗本土確診，當局呼籲民眾應盡量避免網購。

據國家衛健委通報，新增的23宗本土病例分布為天津津南區8宗；北京5宗；廣東珠海市4宗；河南安陽市3宗；陝西西安市3宗。另有2宗本土無症狀感染，均在雲南。

值得留意的是，昨日新增50宗境外輸入病例，廣東省佔10宗，其中東莞報告有2宗，分別來自香港和美國。

孫春蘭調研北京冬奧會疫情防控

北京疫情未「斷尾」，外界擔心會否影響下月揭幕的北京冬奧會。國務院副總理孫春蘭昨日到國家速滑館、主媒體中心、國家體育場，考察北京冬奧疫情防控工作，要求優化分區分類雙閉環管理，精準精細落實防疫手冊措施，保證運動員和涉奧運人員安全、便利地參加訓練、比賽和工作。

【北京冬奧】彭博：觀賽限國企員工、贊助商等 需滿足這些要求

北京冬奧取消公開銷售門票 改為定向組織觀眾現場觀賽

孫春蘭又強調，要一體推進冬奧防疫與城市防疫，採取堅決果斷措施，盡快處置北京多點散發疫情，切實做到「早發現、早報告、早隔離、早治療」，儘快遏制疫情擴散，確保北京冬奧順利舉辦。

北京Omicron和Delta並存 冷鏈從業員需持3日內核酸證明

在北京，新增的5宗本土確診中，3人住在房山區，2宗在豐台區。其中四人在冷庫工作，餘下一人從事速凍食品批發經營，早前曾與三名確診者一同用餐。

【北京疫情】今增5本土確診 兩地升級中風險 全市冷鏈行業篩查（更新版）

【北京疫情】無症狀感染者離京高鐵上被管控 同車返鄉乘客就地隔離21天

《北京青年報》消息稱，北京市市場監督管理局食品安全總監郎志強通報，該市將加密市場領域常態化核酸檢測，進口冷鏈食品從業人員從持7日內核酸檢測陰性證明，調整為持3日內核酸陰性證明方可上崗。進口冷鏈從業人員共同居住者核酸檢測頻次，由每30天一次調整為每15天檢測一次。

此外，北京市疾控中心副主任龐星火表示，目前北京疫情呈多點散發，變種病毒Omicron和Delta並存，做好個人防護是阻斷疫情的有效手段。

龐星火又呼籲北京市民，要盡量避免網購、代購境外及國內有病例報告地區的冷鏈食品。如需購買，應到具備合法經營資質的正規市場或商超選購。至於預先包裝的進口冷鏈食品，則建議對外包裝進行更換或清洗消毒。

三部門加強北京冬奧期間寄遞物品安全管理

國家郵政局、公安部、國家安全部亦宣布，從下周二（25日）至3月13日，各地寄遞企業對寄往北京、張家口的郵件快件，一律強化安全檢查和消毒處理；對可疑郵件快件，按規定報告郵政管理、公安、國家安全和疫情防控等部門。北京、張家口寄遞企業對進京進張的郵件快件，全面實行投遞前「二次安檢」，無安檢及消毒標識郵件快件一律退返。

投遞至冬奧場館、冬奧村的郵件快遞，必須在投遞前全面消毒，並配合安保有關部門開展集中安全檢查。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【北京疫情】無症狀感染者離京高鐵上被管控 同車返鄉乘客就地隔離21天
2022/01/20
【北京疫情】無症狀感染者離京高鐵上被管控 同車返鄉乘客就地隔離21天
【北京疫情】今增5本土確診 兩地升級中風險 全市冷鏈行業篩查（更新版）
2022/01/20
【北京疫情】今增5本土確診 兩地升級中風險 全市冷鏈行業篩查（更新版）
【北京冬奧】彭博：觀賽限國企員工、贊助商等 需滿足這些要求
2022/01/18
【北京冬奧】彭博：觀賽限國企員工、贊助商等 需滿足這些要求
北京冬奧取消公開銷售門票 改為定向組織觀眾現場觀賽
2022/01/17
北京冬奧取消公開銷售門票 改為定向組織觀眾現場觀賽

你可能感興趣

【北京疫情】無症狀感染者離京高鐵上被管控 同車返鄉乘客就地隔離21天
14:37 2022/01/20
【北京疫情】無症狀感染者離京高鐵上被管控 同車返鄉乘客就地隔離21天
【北京疫情】今增5本土確診 兩地升級中風險 全市冷鏈行業篩查（更新版）
22:05 2022/01/20
【北京疫情】今增5本土確診 兩地升級中風險 全市冷鏈行業篩查（更新版）
【北京冬奧】彭博：觀賽限國企員工、贊助商等 需滿足這些要求
19:37 2022/01/18
【北京冬奧】彭博：觀賽限國企員工、贊助商等 需滿足這些要求
冬季奧運 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 運動員 孫春蘭 批發 天津 北京 廣東省

下一篇文章

【北京疫情】今增5本土確診 兩地升級中風險 全市冷鏈行業篩查（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

網曝陝西一國企幹部家暴妻子連環打頭 孩子在旁嚎哭（有片）
網曝陝西一國企幹部家暴妻子連環打頭 孩子在旁嚎哭（有片）
【北京疫情】染疫者軌跡公布 一邊凌晨搬水泥一邊找走丟的兒子
【北京疫情】染疫者軌跡公布 一邊凌晨搬水泥一邊找走丟的兒子
湯加海底火山爆發 廣州男子失聯前 從微信轉錢給妻子（更新版）
湯加海底火山爆發 廣州男子失聯前 從微信轉錢給妻子（更新版）
【北京疫情】今增5本土確診 兩地升級中風險 全市冷鏈行業篩查（更新版）
【北京疫情】今增5本土確診 兩地升級中風險 全市冷鏈行業篩查（更新版）
【中國人口】官員稱這現象增加女性終身不婚可能 惹網民熱議
【中國人口】官員稱這現象增加女性終身不婚可能 惹網民熱議
【內地疫情】廣州要求收到國際快件的市民 進行核酸檢測
【內地疫情】廣州要求收到國際快件的市民 進行核酸檢測
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款