外管局：美聯儲這次緊縮外溢影響或低於上一輪

國家外匯管理局副局長王春英周五（21日）表示，美聯儲這次貨幣政策緊縮，外溢影響可能低於上一輪，並已經得到部分釋放。而中國國內經濟基本面有較強支撐，國際收支結構穩健，經常賬戶順差規模比較穩定，外匯儲備也較充裕，都會支撐中國比較好的適應外部環境的變化。

王春英周五在國新辦記者會上稱，發達經濟體特別是美國貨幣政策在趨向正常化的階段，這時候就會想到上一輪收緊面臨一定的資金流出壓力。

▲ 國家外匯管理局副局長王春英

可較好應對外部環境變化

但和上一輪美聯儲貨幣政策調整相比，近年中國經濟高質量發展，產業鏈、供應鏈優勢更加突出，且金融市場對外開放穩步推進，人民幣匯率形成機制不斷完善，跨境資金流動穩定性顯著增強，「所以可以比較好的應對外部環境變化」。又指中國出口保持強勁，外匯存款增加，且非加槓桿的資金流入，有利提升外匯市場的自主調節能力；同時中國金融市場對外開放，人民幣資產吸引力增強。

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她指出，本輪發達經濟體在量寬期間，跨境貸款和貿易融資等資金流入有限，未來去槓桿壓力弱。相較上一輪美聯儲量寬，人民幣還有升值預期，境內更多主體借了很多低成本的錢，結束量寬時這些外債要歸還，壓力就比較大。

她續稱，這一輪量寬期間，人民幣匯率總體預期平穩。因此，去年下半年美聯儲政策調整預期增強後，無論是跨境貸款還是貿易融資，相關跨境資金變動比較平穩，所以未來調整壓力比較低。

豐富政策工具箱 加強預期引導

王春英又指，今年外管局主要工作包括防範化解外部衝擊的風險。強化外匯形勢的監測預警，加強外匯重點領域風險防範，不斷完善跨境資金流動、監測、預警和響應機制，不斷豐富政策工具箱，適時加強宏觀審慎管理和預期引導， 特別是要防止市場主體的「羊群效應」。

此外，穩妥有序推進資本項目高水平開放，股權私募基金的跨境投資試點要繼續擴大。

責任編輯：林佩怡

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