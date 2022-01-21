  • 19°C
香港時間 : 2022121日 (五) 15:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美司法部撤銷對MIT華裔學者陳剛指控

社會熱點 14:08 2022/01/21

分享：

美國司法部1月20日宣布，撤銷對涉嫌隱瞞與中國政府關係的麻省理工學院（MIT）華裔教授陳剛的指控。

據法新社報道，馬薩諸塞州聯邦檢察官羅林斯（Rachael Rollins）說，當局根據政府就案件提供的最新資料，經過仔細評估後，得出無法在審訊達成舉證責任的結論，因此以法律利益為前提下，決定撤銷對陳剛的指控。

麻省理工學院（MIT）華裔教授陳剛

陳剛：「中國行動計劃」將繼續給學術界帶來無端的恐懼

據內媒澎湃新聞報道，陳剛的辯護律師羅伯特·費舍爾（Robert Fisher）一份聲明中回應說，「政府終於承認了我們一直以來說的話： 陳剛教授是無辜的。」「我們的辯護從來不是基於任何法律上的技術細節。陳剛沒有犯下任何他被指控的罪行。他從來沒有參加過什麽人才培訓項目。他披露了所有應該披露的事情，從未向政府或其他人撒謊。」

陳剛本人在聲明中簡單地表達了自己悲喜交加的感受：「雖然我為自己的苦難經歷結束而感到寬慰，但我知道，這個極其錯誤的『中國行動計劃』將繼續給學術界帶來無端的恐懼，其他科學家仍然面臨指控。」

【中美角力】美將制裁中國3個實體 指參與導彈技術擴散

【科技戰】美飛機初創公司指控中資轉移技術 FBI展開國安調查

陳剛案件是「中國行動計劃」中最引人註目的案件之一，該計劃始於2018年前總統特朗普執政時期，美國官方宣稱其是為了應對外國安全和技術威脅的行動。然而，大多數的被調查對象僅僅因為一些文書失誤或較輕的不當行為而被解職，並遭到嚴重的刑事指控。

2021年1月14日清晨，美國國家工程院院士、MIT知名華裔教授陳剛在位於馬薩諸塞州劍橋市的家中被捕。陳剛被捕一事在中美兩國科學家當中引發巨大反響。隨後的幾周裡，中美學術界發起了一場罕見的聲援潮。MIT表示將承擔陳剛案的所有法律訴訟費用。

自被捕以來，陳剛一直在麻省理工學院帶薪休假。20日檢方撤銷案件的消息傳出後，麻省理工學院院長拉斐爾·雷夫（Rafael Reif）表示，他迫切希望陳剛回到學校繼續工作，此案給後者及其家人帶來的負擔「超出了想象。」

中方斥美濫用國家安全概念

中國外交部發言人趙立堅1月18日在主持例行記者會時表示，所謂「中國行動計劃」的實質，不過是美國反華勢力濫用國家安全概念、對華遏制打壓的拙劣工具。美方應該傾聽各界正義呼聲，盡快糾正錯誤做法，停止以中國為「假想敵」，停止編造借口對中國抹黑打壓，停止幹擾破壞中美在科技、人文領域的正常交流合作。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【南海角力】解放軍稱美艦擅闖中國西沙領海 促停挑釁（更新版）
2022/01/20
【南海角力】解放軍稱美艦擅闖中國西沙領海 促停挑釁（更新版）
美國會正醞釀科技反壟斷法案 或波及中國兩大科企
今日
美國會正醞釀科技反壟斷法案 或波及中國兩大科企
【中美角力】美將制裁中國3個實體 指參與導彈技術擴散
今日
【中美角力】美將制裁中國3個實體 指參與導彈技術擴散
外管局：美聯儲這次緊縮外溢影響或低於上一輪
今日
外管局：美聯儲這次緊縮外溢影響或低於上一輪
美司法部撤銷對MIT華裔學者陳剛指控
今日
美司法部撤銷對MIT華裔學者陳剛指控

你可能感興趣

【南海角力】解放軍稱美艦擅闖中國西沙領海 促停挑釁（更新版）
22:29 2022/01/20
【南海角力】解放軍稱美艦擅闖中國西沙領海 促停挑釁（更新版）
美國會正醞釀科技反壟斷法案 或波及中國兩大科企
今日 11:14
美國會正醞釀科技反壟斷法案 或波及中國兩大科企
【中美角力】美將制裁中國3個實體 指參與導彈技術擴散
今日 11:17
【中美角力】美將制裁中國3個實體 指參與導彈技術擴散
政治 馬薩諸塞 美國司法部 麻省理工學院 美國 波士頓 中國

上一篇文章

【內地疫情】多地籲就地過年 春節機票大劈價 成都飛廣州最平70元

下一篇文章

【內地疫情】昨增23本土確診創近2個月低 孫春蘭調研北京冬奧防控
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

大寒最忌寒邪涼氣刺激 中醫教路穿搭保暖貼士
大寒最忌寒邪涼氣刺激 中醫教路穿搭保暖貼士
湯加海底火山爆發 廣州男子失聯前 從微信轉錢給妻子（更新版）
湯加海底火山爆發 廣州男子失聯前 從微信轉錢給妻子（更新版）
【北京疫情】今增5本土確診 兩地升級中風險 全市冷鏈行業篩查（更新版）
【北京疫情】今增5本土確診 兩地升級中風險 全市冷鏈行業篩查（更新版）
【北京疫情】染疫者軌跡公布 一邊凌晨搬水泥一邊找走丟的兒子
【北京疫情】染疫者軌跡公布 一邊凌晨搬水泥一邊找走丟的兒子
【中國人口】官員稱這現象增加女性終身不婚可能 惹網民熱議
【中國人口】官員稱這現象增加女性終身不婚可能 惹網民熱議
網曝陝西一國企幹部家暴妻子連環打頭 孩子在旁嚎哭（有片）
網曝陝西一國企幹部家暴妻子連環打頭 孩子在旁嚎哭（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款