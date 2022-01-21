美日領導人視像會晤 料聚焦應對中國等議題

美國總統拜登和日本首相岸田文雄（圖），定於華盛頓時間周五（21日）舉行視像會議。外電報道，這次岸田文雄去年10月上任以來，美日領導人首次實質性會談，雙方將討論如何應對中國日益增長的實力、北韓導彈問題以及烏克蘭問題。

白宮周四（20日）表示，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和日本國家安全保障局長秋葉剛男通話，為拜登與岸田會議做準備，並討論到俄羅斯和烏克蘭局勢。

兩人亦談到美日同盟的關鍵問題，以及各自對北韓、中國和印太地區經濟問題的態度。沙利文強調對俄羅斯可能進一步入侵烏克蘭的擔憂，兩人一致同意團結的重要性，要向莫斯科發出信號，表明任何攻擊都將導致強有力和團結一致的回應。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周四則表示，美日領導人會談的目的是進一步加強美日同盟，並確保自由和開放的印太地區。

美日2+2會談關注中國 簽防衛裝備合作研究協定 中方嚴正交涉

日媒：美日已擬定共同作戰計畫 應對台海緊急狀況

本月稍早，美日外長、防長舉行「2+2會談」，雙方會後發表聯合聲明，關注中國試圖破壞秩序，並提及台海、東海、南海局勢，關注新疆及香港人權問題等。雙方並簽署防衛裝備的合作研究協定，據報以抗衡中朝等推進開發的高超音速導彈等新型武器。

中國外交部表示，注意到美日等相關會談磋商，對中方的內部事務指手畫腳；中方對美日澳粗暴干涉中國內政，編造虛假信息抹黑中國，破壞地區國家團結互信的行徑，表示強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉。

責任編輯：林佩怡

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