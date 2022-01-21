  • 19°C
香港時間 : 2022121日 (五) 15:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】多地籲就地過年 春節機票大劈價 成都飛廣州最平70元

社會熱點 14:37 2022/01/21

分享：

臨近農曆新年，內地新冠肺炎疫情未了，多地呼籲就地過年。國內多條航線機票價格「跳水」，更出現「搭飛機比坐車還便宜」的現象。據報，不少從成都飛往內地各城市的機票「大劈價」低至1折，其中成都飛廣州的最低票價約70元（人民幣，下同），比乘坐高鐵還便宜，甚至平過從機場搭的士到市區。

據《紅星新聞》報導，今年農曆新年前後，內地部分熱門航線機票折扣較大，堪稱「白菜價」。以成都直飛廣州為例，從1月20日起至2月1日（大年初一），有不少低於100元的平價機票。其中，預定1月27日成都飛廣州的不含稅最低0.4折起，票價僅需70元；而同期成都至廣州動車二等座票價為418元。

機票價錢比打車出市區還便宜

除了票價便宜，從運行時間看，成都至廣州航空全程耗時約2.5個小時，動車耗時8個多小時。相比之下，航空出行費用更低、耗時更短，成為不少人出行的選擇。此外，某打車軟件顯示，從廣州白雲機場到市區「小蠻腰」的打車費用，預計需要143元，車資夠買兩張70元的機票。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

　　
已經3年沒回家過節的黃女士表示，打算農曆新年期間回廣州看望父母，搜索票價發現，成都飛往廣州的機票比往年便宜很多，令她十分心動。

事實上，機票價格跳水的情況還有成都至北京、杭州等線路。例如，1月23日成都飛北京最低0.7折，票價161元；1月25日成都飛上海最低0.4折，票價88元；1月29日成都飛杭州最低0.9折，票價220元；2月2日成都飛海口最低0.9折，票價350元。

各地倡就地過年 帶旺周邊遊

雖然今年機票較往年便宜，但受疫情影響，各地鼓勵就地過年。留在成都過年的杭州人付先生表示，他和家人都積極響應當地倡導，「父母都很理解，等疫情穩定了再回去聚一聚。」

內地「就地過年」催生新消費趨勢 什麼產品最受關注？

【內地疫情】中疾控專家：低風險區沒必要倡就地過年 要講科學

據同程旅行周一（17日）發布的《2022年春運旅行趨勢報告》，大數據顯示，今年春運期間仍會有大量務工人員留在城市過年，京津冀、長三角、珠三角等各大城市群之間的周邊遊人群將顯著增長。

交通方面，整體來看，客流高峰將出現在1月30日（年廿八）和2月6日（正月初六）。但相比往年春節，今年客流相對更為分散，學生和不少務工人員都選擇提前返鄉；而節前從低線城市前往一二線城市的「逆向探親」（即父母前往子女所在城市的探親方式）客流佔比也有所增長。廣州、重慶、上海、深圳、成都、昆明等城市機場，春運期間將迎來較大的客流量。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地「就地過年」催生新消費趨勢 什麼產品最受關注？
2021/02/17
內地「就地過年」催生新消費趨勢 什麼產品最受關注？
【內地疫情】中疾控專家：低風險區沒必要倡就地過年 要講科學
2021/12/30
【內地疫情】中疾控專家：低風險區沒必要倡就地過年 要講科學
內地多省份倡導「就地過年」 這些地區派千元補貼留人
2022/01/10
內地多省份倡導「就地過年」 這些地區派千元補貼留人
【內地疫情】網傳天津大學封校 3萬學生就地過年惹議（組圖）
2022/01/18
【內地疫情】網傳天津大學封校 3萬學生就地過年惹議（組圖）

你可能感興趣

內地「就地過年」催生新消費趨勢 什麼產品最受關注？
10:09 2021/02/17
內地「就地過年」催生新消費趨勢 什麼產品最受關注？
【內地疫情】中疾控專家：低風險區沒必要倡就地過年 要講科學
12:54 2021/12/30
【內地疫情】中疾控專家：低風險區沒必要倡就地過年 要講科學
內地多省份倡導「就地過年」 這些地區派千元補貼留人
13:36 2022/01/10
內地多省份倡導「就地過年」 這些地區派千元補貼留人
網絡熱話 廣州 成都 疫情 機票 高鐵 機場 農曆新年 交通

上一篇文章

【北京冬奧】火炬傳遞2月2至4日於三個賽區進行

下一篇文章

美司法部撤銷對MIT華裔學者陳剛指控
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

大寒最忌寒邪涼氣刺激 中醫教路穿搭保暖貼士
大寒最忌寒邪涼氣刺激 中醫教路穿搭保暖貼士
湯加海底火山爆發 廣州男子失聯前 從微信轉錢給妻子（更新版）
湯加海底火山爆發 廣州男子失聯前 從微信轉錢給妻子（更新版）
【北京疫情】今增5本土確診 兩地升級中風險 全市冷鏈行業篩查（更新版）
【北京疫情】今增5本土確診 兩地升級中風險 全市冷鏈行業篩查（更新版）
【北京疫情】染疫者軌跡公布 一邊凌晨搬水泥一邊找走丟的兒子
【北京疫情】染疫者軌跡公布 一邊凌晨搬水泥一邊找走丟的兒子
【中國人口】官員稱這現象增加女性終身不婚可能 惹網民熱議
【中國人口】官員稱這現象增加女性終身不婚可能 惹網民熱議
網曝陝西一國企幹部家暴妻子連環打頭 孩子在旁嚎哭（有片）
網曝陝西一國企幹部家暴妻子連環打頭 孩子在旁嚎哭（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款