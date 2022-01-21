【內地疫情】多地籲就地過年 春節機票大劈價 成都飛廣州最平70元

臨近農曆新年，內地新冠肺炎疫情未了，多地呼籲就地過年。國內多條航線機票價格「跳水」，更出現「搭飛機比坐車還便宜」的現象。據報，不少從成都飛往內地各城市的機票「大劈價」低至1折，其中成都飛廣州的最低票價約70元（人民幣，下同），比乘坐高鐵還便宜，甚至平過從機場搭的士到市區。

據《紅星新聞》報導，今年農曆新年前後，內地部分熱門航線機票折扣較大，堪稱「白菜價」。以成都直飛廣州為例，從1月20日起至2月1日（大年初一），有不少低於100元的平價機票。其中，預定1月27日成都飛廣州的不含稅最低0.4折起，票價僅需70元；而同期成都至廣州動車二等座票價為418元。

機票價錢比打車出市區還便宜

除了票價便宜，從運行時間看，成都至廣州航空全程耗時約2.5個小時，動車耗時8個多小時。相比之下，航空出行費用更低、耗時更短，成為不少人出行的選擇。此外，某打車軟件顯示，從廣州白雲機場到市區「小蠻腰」的打車費用，預計需要143元，車資夠買兩張70元的機票。

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已經3年沒回家過節的黃女士表示，打算農曆新年期間回廣州看望父母，搜索票價發現，成都飛往廣州的機票比往年便宜很多，令她十分心動。

事實上，機票價格跳水的情況還有成都至北京、杭州等線路。例如，1月23日成都飛北京最低0.7折，票價161元；1月25日成都飛上海最低0.4折，票價88元；1月29日成都飛杭州最低0.9折，票價220元；2月2日成都飛海口最低0.9折，票價350元。

各地倡就地過年 帶旺周邊遊

雖然今年機票較往年便宜，但受疫情影響，各地鼓勵就地過年。留在成都過年的杭州人付先生表示，他和家人都積極響應當地倡導，「父母都很理解，等疫情穩定了再回去聚一聚。」

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據同程旅行周一（17日）發布的《2022年春運旅行趨勢報告》，大數據顯示，今年春運期間仍會有大量務工人員留在城市過年，京津冀、長三角、珠三角等各大城市群之間的周邊遊人群將顯著增長。

交通方面，整體來看，客流高峰將出現在1月30日（年廿八）和2月6日（正月初六）。但相比往年春節，今年客流相對更為分散，學生和不少務工人員都選擇提前返鄉；而節前從低線城市前往一二線城市的「逆向探親」（即父母前往子女所在城市的探親方式）客流佔比也有所增長。廣州、重慶、上海、深圳、成都、昆明等城市機場，春運期間將迎來較大的客流量。

責任編輯：易燕丹

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