英外相警告中俄 西方將團結反對「獨裁」

路透社報道，英國周五（21日）警告中俄，西方將團結一致為民主而戰，反對獨裁政權，又稱獨裁政權比冷戰以來的任何時候都更加大膽。

正在訪問澳洲的英國外相卓慧思（Liz Truss）將發表演講，指西方必須共同應對全球威脅，加深與印太地區民主國家的關係，並「直面全球強權者」。

▲ 英國外相卓慧思（資料圖片）

指強權者試圖將獨裁輸出

她宣稱，全球強權者「正以一種自冷戰以來從未見過的方式膽大妄為」；試圖將獨裁作為一種服務出口到世界各地。還稱「這就是白俄羅斯、北韓和緬甸當局在莫斯科和北京找到他們最親密盟友的原因」。

卓慧思說，西方應該與澳洲、以色列、印度、日本和印尼等盟友合作，「擊退全球強權者」，特別是在太平洋地區。強調現在是自由世界堅持立場的時候。

京曾促棄冷戰思維

中方曾促英國等摒棄冷戰思維，糾正以意識形態劃線的做法，踐行真正的多邊主義，為維護國際團結，而不是分裂世界。

另外，卓慧思（圖左起）、英國防相華禮仕（Ben Wallace），與澳洲外長佩恩（Marise Payne）、防長達頓（Peter Dutton）周五出席部長級諮商會議（AUKMIN）。

此前一天，達頓表示，澳英將「反擊」來自中國、俄羅斯和伊朗的網絡攻擊。澳英又簽署了一項協調網絡制裁制度的協議，以提高威懾力。雙方還在另一項協議中承諾共同投資印太地區的基礎設施。

對於網絡攻擊問題，中方曾稱，反對任何形式的網絡攻擊，並反對借網絡安全問題向中國潑髒水。

責任編輯：林佩怡

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