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【北京冬奧】火炬傳遞2月2至4日於三個賽區進行

社會熱點 14:58 2022/01/21

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北京冬奧組委周五（21日）舉行新聞吹風會，宣布將於2月2日至4日舉行火炬傳遞，在北京、延慶、張家口三個賽區進行，共有1200名火炬手參與，年齡介乎14至86歲，傳遞過程將融入機械人和自動駕駛等科技。

據介紹，北京冬奧火炬傳遞路線包括11個閉環外的封閉傳遞區域，以及1個閉環內的獨立傳遞區域。其中北京賽區共設4個傳遞區域，延慶賽區共設2個傳遞區域，張家口賽區共設5個傳遞區域。

火炬接力儀式將於2月2日啟動，隨即在北京奧林匹克森林公園、北京冬奧公園進行傳遞。2日3日將陸續在延慶的八達嶺長城和世界葡萄博覽園，以及張家口賽區進行傳遞。

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到2月4日再傳回北京，在頤和園、北京奧林匹克森林公園和大運河森林公園傳遞。當局強調，這場傳遞屬閉環內傳遞，由奧林匹克50名火炬手進行。

北京冬奧會火種展示

值得一提的是，北京冬奧火炬接力將會把機械人和自動駕駛等具有廣泛應用前景、符合未來發展方向的技術，融入到傳遞場景中。

1200名火炬手來自各行業「不平凡的普通人」

關於火炬手的情況，北京冬奧火炬手共1200名左右，冬殘奧會火炬手共600名左右。北京冬奧組委指出，冬奧會火炬手來自各行各業，大多在本系統、本領域取得傑出成績或作出突出貢獻，具有相當的代表性和先進性。其中既有全國各級先進模範代表，也有科、教、文、衛等各界先進代表和知名人士，大部分是扎根生產和工作一線、作出突出貢獻的「不平凡的普通人」。火炬手中，還有來自20多個國家和地區的國際友人。

至於冬殘奧會火炬手，也都是在各行各業取得傑出成就或作出突出貢獻的先進代表，其中還有大量熱心助殘事業、弘揚殘奧精神、為實現北京冬殘奧會願景貢獻力量的人士，以及優秀殘疾人運動員、教練員以及其他行業的優秀殘疾人代表。其中殘疾人火炬手佔總數有21%。‘

責任編輯：易燕丹

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