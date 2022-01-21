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美國設法加快交付升級版F-16 助台應對軍事威脅

國情動向 14:59 2022/01/21

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台海局勢日趨緊張下，美國據報正設法加快向台灣交付升級版的F-16戰機，助後者應對大陸軍事威脅。按軍售合同，原定的交付時間是在2026年底。

路透社從美台雙方官員口得知上述消息，因應台灣空軍需更頻繁出動戰機，攔截愈發咄咄逼人的大陸軍機，令戰機損耗加大，台灣當局已私下提出加快交付由洛歇馬丁製造的Block 70 F-16的要求。華府正在想方法回應，以增強台灣空軍應對解放軍的能力，但暫未能拿出達成該要求的方案。

【南海角力】解放軍稱美艦擅闖中國西沙領海 促停挑釁（更新版）

【科技戰】美飛機初創公司指控中資轉移技術 FBI展開國安調查

一位台灣高官向路透社指，這一切都與風險評估有關，而風險在哪裡是顯而易見的。他指的是台灣海峽的緊張局勢。專家認為，任何加快交付速度的措施，最終都可能取決於拜登政府的判斷，即台灣的防務需求是否比美國其他盟友和合作夥伴更緊迫。

台灣空軍未來將擁有亞洲最大的F-16機群。

台灣2019年通過斥80億美元採購66架F-16 C/D Block 70戰鬥機，連同現有的舊式F-16，台灣未來將擁有超過200架、亞洲最大的F-16戰機機隊。

北京已多次表明反對美國對台軍售，並要求雙方停止一切官方及軍事聯繫，以免嚴重損害台海和平穩定。中方將採取一切必要措施，捍衛主權和領土完整。

解放軍訓練用閩南語喊敵投降？國台辦：針對極少數台獨分裂分子（有片）

台設2億美元基金投資立陶宛 外交部：挾洋「謀獨」死路一條

責任編輯：陳建錫

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