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內地「最慘購房人」首付745萬買的房子沒了 還要倒賠500萬

社會熱點 15:24 2022/01/21

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上海伍女士於2020年5月購買了一套房，在首付745萬元（人民幣，下同）之後，因銀行貸款審批延誤，未按照合同規定時間付尾款，伍女士被賣方告上法院，最終敗訴，她不僅要退出房子，還要支付違約金、房屋整修費等總計497.32萬元，被不少網友稱為「最慘購房人」。

伍女士兩次支付逾期

中新經緯報道，據中國裁判文書網，伍女士在2020年5月17日通過中介，和賣方達成房屋轉讓協議，伍亭穎先前支付了100萬元定金和400萬元購房款。

2020年5月30日，買賣雙方簽訂補充條款，約定房屋總價款為1550萬元，賣方提前交房，伍女士需要在2020年6月30日之前完成首付745萬元。

內地最慘購房人首付745萬買的房子沒了 還要倒賠500萬

而伍女士未能按期補足首付余下的245萬元，雙方不得不在7月2日再次簽訂補充條款，這次約定了懲罰條款：從2020年7月1日起至付清之日止，以245萬元為本金，按每日萬分之2.73支付給利息損失。伍女士須在2020年7月31日前一次性支付上述費用。如未按期支付，則房屋買賣合同自動解除，伍女士應償付違約金（合同總價的20%），且賠償賣方原有的裝修損失180萬元。

伍女士在7月13日繳清了逾期付款的利息，並完成了745萬的首付，剩余745萬元尾款，將在8月30日過戶前全部付清。沒想到，伍女士的購房尾款，因為銀行審批延誤再次逾期。

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2020年9月15日，賣方向伍女士發出了律師函，告知收函3日內付清尾款，如仍然不付，他們有權解除合同，並要求賠償違約金及裝修損失等。9月30日，由於她仍未付款，賣方要求伍女士搬離並歸還房屋，並償付房款總價20%的違約金，房屋裝修損失180萬元等。

2020年10月29日，伍女士在上海某銀行申請的745萬元貸款額度審批成功，要求繼續履行合同，但此時賣方已經不願出售，並將她告上法庭。2021年12月1日，伍女士敗訴，最終需賠償違約金等共計近500萬元。

多個網友稱其為「最慘購房人」，網友對此事評論如下

賣方有點不講人情，同情買方

不怨天，不怨地，只能怨自己。交付尾款時間的確定，必須以確切地得到銀行發貸時間為前提。

找個借錢公司墊付資金都不會損失這麽多

她可能以為銀行是她家開的

責任編輯：李冰琪

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