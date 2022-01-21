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山東漢輾轉多地尋子 染疫後苦命經歷被曝光 警方：他兒子已死

社會熱點 15:18 2022/01/21

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北京一位新冠確診者岳某的經歷，近日引發內地輿論關注。岳某為尋找走失的兒子輾轉多地，在北京一邊尋子一邊打零工維持生計時，不幸染疫。岳某自述，曾在家鄉報警尋子，惟「三個月才立案」。事件最新進展是，警方通報岳某走失的兒子岳躍仝已死亡。

岳某一邊尋子一邊打工 做體力活

岳某的流調軌跡因他染疫而被公布。流調軌跡顯示，他有多日是在凌晨工作，主要是扛沙袋、扛水泥或把建築垃圾搬到指定垃圾站。網民稱他是「流調中最辛苦的中國人」。之後，岳某的經歷亦被曝光。

【北京疫情】染疫者軌跡公布 一邊凌晨搬水泥一邊找走丟的兒子

據內媒報道，岳某是山東人，本在山東威海捕魚船做船員。2020年8月，他的大兒子岳躍仝走失，因兒子曾在北京做過幫廚，他就來到北京尋找。此前，他已去過山東、河南、河北、天津等多地。岳某說，「到了地方，我就在銀行的ATM機睡，天氣熱，蚊子又多。沒有錢，我就在當地打工，賺夠錢了，就去其他城市。」

此前兒子走失時，岳某自稱曾在山東榮成當地報警，惟「三個月才立案」。

警方：發現岳某兒子已死 岳某不接受鑒定結論

岳某的經歷引發內地輿論廣泛關注。今日，威海警方通報，2020年8月26日，在由威海市代管的榮成市，警方發現一具高度腐敗的男性屍體，經現場勘查、屍體檢驗和外圍調查，未發現有犯罪事實存在，不符合立案條件。榮成警方採集岳某夫妻血樣進行DNA鑒定比對，並經威海市公安局複核，確定為岳某走失的兒子，但岳某夫妻對鑒定結論不予接受。現遺體存放於當地殯儀館未火化。

另據稍早前岳某受訪時的自述，

2021年10月12日，他們看我上訪，說有個屍體是我兒子，讓我去榮成市第二醫院認屍。我看到那個人，臉看不清，很胖，圓臉。我兒子身高1米74，很瘦，長臉。我就覺得不是我兒子。我說要化驗屍體的骨頭，他們也不願意。一開始說去威海市公安局做實驗，得要幾十天，後來又說法醫出差了，又過半個月，給我打電話，說你別煩我了，別給我添加負擔了。

我老婆一聽兒子死了，哭得拉不起來。我不相信那是我兒子。

這個死屍剛被發現的時候，我就問過派出所，他們說不是我的兒子。我一上訪，他們為了結案，就說是我的兒子。

對於警方的通報，網民多慨歎於岳某的悲慘，有網民稱，「細繩專纏苦命人」，也有網民有疑問，「所以叔叔是知道兒子去世了 但不能接受這個事實是嗎」。

【西安疫情】因核酸問題無法入院 懷胎8月孕婦寒風中流產（第二版）

責任編輯：尹航

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