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安徽一地去年GDP增速為0 省委書記稱已「退無可退」

經濟脈搏 16:10 2022/01/21

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據內地傳媒報道，受產業轉型升級慢等影響，安徽省蚌埠市去年主要經濟指標增速低過預期，GDP增速更僅為0。安徽省委書記鄭柵潔表示，蚌埠市經濟失速、發展失位、結構失衡的壓力凸顯，已經到了「退無可退、背水一戰」的關鍵當口。

蚌埠市政府官網日前公布《關於蚌埠市2021年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2022年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》，，顯示蚌埠市2021年地區生產總值增速年初計劃目標為8.5%，惟全年完成0%。

其中，第一產業增速年初計劃目標為3.6%，全年完成7%；第二產業增速年初計劃目標為9.2%，全年完成-8.3%；第三產業增速年初計劃目標為9.2%，全年完成5%。

產業轉型升級不快 經濟失速

報告指出，受產業轉型升級不快、統計核查及統計數據質量等因素影響，主要經濟指標增速低於預期、位次靠後。預計，地區生產總值同比持平，其中：一產增加值增長7%，二產中規上工業增加值下降21%，建築業總產值下降5%；三產增加值增長5%。 

蚌埠市地處淮河中游，現轄懷遠、五河、固鎮3縣，龍子湖、蚌山、禹會、淮上4個行政區，國家級蚌埠高新技術產業開發區和蚌埠經濟開發區2個功能區。截至2020年11月，常住人口329.64萬人。2020年地區生產總值為2082.73億元，按可比價格計算，比上年增長3%。

據安徽日報，安徽省委書記鄭柵潔周一（17日）晚到蚌埠代表團，去年以來，蚌埠市推進創新發展、產業強市、改革開放取得了新成效，但經濟失速、發展失位、結構失衡的壓力凸顯，已經到了「退無可退、背水一戰」的關鍵當口，必須牢固樹立「一日無為、三日難安」的責任意識，迎難而上，跨越發展。

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責任編輯：林佩怡

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