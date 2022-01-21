【內地疫情】什麼是「惡意返鄉」？河南鄲城縣長這個詞火了（有片）

內地疫情仍未平息，多地呼籲民眾就地過年。河南鄲城縣縣長董鴻的言論近日引發熱議，有影片顯示，他公開在大會上說：「只要返回，先隔離再拘留。」其後董鴻回應指，影片剪輯掉了「不聽勸阻，惡意返鄉」等內容。結果，所謂「惡意返鄉」又釀成一波新輿情。

央媒批評稱，硬核防疫沒錯，但硬核不等於硬來，也不是一味「來硬的」。

央媒質疑：先隔離後拘留有何法律依據

網傳影片顯示，董鴻在大會上說，「凡是中高風險地區，試圖返回，不講你有沒有疫苗接種證明，不講你有沒有48小時的核酸檢測，你只要返鄉，先隔離後拘留。」

影片引起熱議，有網民表示，「以前的鄉愁，是一張火車票，我在這頭，家鄉在那頭。現在的鄉愁，是先隔離，再拘留。」

針對此事，董鴻回應稱，上述影片經過剪輯，不真實，剪輯掉了「不聽勸阻，惡意返鄉」等內容。這個解釋沒能讓輿論平息。

央視網評論稱，

輿論疑惑：何為惡意返鄉？標準是什麼？誰來判定？先隔離後拘留的法律依據在哪裡？ 無論何時，我們都應該守住一條底線：符合法理人情。尤其是掌握公權者更應該知法懂法守法，爭當法治建設的楷模。 硬核防疫沒錯，但硬核不等於硬來，也不是一味「來硬的」。這不是有魄力敢作為，恰恰是不擔當能力差的表現。口號喊得震天響，為了當地人民群眾的安全健康，實則是怕出事，懼擔責，於是乎，寧可錯抓三千，也不放過一個。管你什麼中高風險還是低風險，一拒了之，一「隔」了之。

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央視網還提到，令人憂心的是，鄲城縣的「對策」不是極端個案，類似隨意扣帽子的現象近來屢見不鮮。惡意討薪、惡意上訪，諸如此類，不一而足，既有違法治，也悖離公理，群眾有意見，社會不滿意。「有權不可任性」含義關鍵是兩點：一是權力從何而來，二是權力如何而用。

國務院聯防聯控機制去年12月31日曾舉行新聞發布會，對近期部分地方在執行返鄉防疫政策時出現的「層層加碼」甚至「一刀切」現象明確表態，這既是一種「懶政」，也是對寶貴防疫資源的浪費。

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責任編輯：尹航

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