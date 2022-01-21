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【北京疫情】今新增12人染疫 7天累計23本土病例涉兩感染源

社會熱點 16:59 2022/01/21

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北京新冠肺炎疫情持續擴大，今日（21日）新增12宗本土感染，包括7宗確診、5宗無症狀感染。

北京本輪疫情7天以來，累計報告本土病例23宗，涉及海淀、朝陽、豐台和房山4個區。市疾控中心初步判斷，涉及2個不同感染源的聚集性疫情，一是國際郵件引發，屬Omicron變種，另一是進口冷鏈物品引發，屬Delta變種。

多宗確診涉冷鏈 屬Delta變種

在北京疫情防控記者會上，市委宣傳部副部長徐和建表示，近期北京連續新增報告多宗本土新冠肺炎確診病例和核酸檢測陽性者，呈現多點散發態勢，首都疫情防控形勢嚴峻複雜，全市各區各部門要保持全面應急狀態，全方位嚴防死守。

據北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報，今日新增的7宗本土新冠肺炎確診病例，有2宗為此前病例的密切接觸者，1宗為冷鏈經營者，4宗於西南郊冷庫工作。內地傳媒報道，確診病例中，多人曾在華興飯莊就餐。另當日新增5例本土新冠肺炎無症狀感染。

龐星火表示，1月15日以來，本市累計報告本土病例23宗，其中確診病例18宗、無症狀感染5宗。她稱，結合流行病學調查及病毒全基因測序結果，初步判斷為兩個不同感染來源的聚集性疫情：

一、由國際郵件引發的聚集性疫情，屬於Omicron變異株，累計報告本土確診病例5宗，均在海淀區

二、由進口冷鏈物品引發的聚集性疫情，屬於Delta變異株，累計報告本土確診病例13宗、無症狀感染者5宗，涉及朝陽區、豐台區和房山區

北京繼續升級防疫措施。為有效阻斷新冠病毒經道路客運車輛傳播，新發地長途汽車站部分班線緊急停運。

蔡奇：確診冬奧安全 加強冷鏈行業排查

今日上午，北京市委書記蔡奇到豐台區現場檢查，指當前疫情呈現多點散發態勢，防控形勢嚴峻複雜，當務之急要堅持從快從嚴從緊，堅決管控風險隱患、切斷傳播鏈條，以最快速度、最有效措施把疫情控制住，確保市民群眾安全、冬奧安全、首都安全。

另外，西南郊冷庫及周邊小區已實行封控管理。蔡奇強調，要迅速開展涉疫冷鏈貨物全鏈條排查，追查來源和流向，及時封存，防止病毒繼發傳播。對冷鏈行業從業人員及共同居住者全面排查，不漏一人。加強冷鏈貨物市場監管，加密冷鏈行業採樣檢測頻次。嚴禁進口冷鏈貨物與國內貨物混裝、混運、混存。

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責任編輯：林佩怡

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