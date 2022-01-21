印媒稱解放軍「綁架」印度17歲男孩？中國外交部回應

日前印度傳媒報道，據一名議員表示，解放軍周二（18日）在中印邊境「綁架」了一名17歲印度男孩。在北京，外交部發言人趙立堅周五（21日）回應稱，不掌握有關情況，但強調解放軍依法管控邊界，並打擊非法出入境活動。

據印度傳媒，國會議員塔皮爾高（Tapir Gao）表示，解放軍18日在「阿魯納恰爾邦（中方稱藏南地區）」，「綁架」了17歲男孩塔龍（Sh Miram Taron），並稱他是一名獵人。

塔皮爾高宣稱，塔龍的朋友在事件中逃脫，向印度有關部門報告；塔皮爾高並要求印度當局加緊行動，讓塔龍獲釋。有報道指出，印度國防部的消息人士透露，印度軍方已經通過熱線電話聯繫了中方。

趙立堅：不掌握情況 解放軍依法打擊非法出入境

趙立堅周五表示，他不掌握有關的情況。但他強調，藏南地區是中國領土不可分割的一部分，中方一貫反對印度對中國藏南地區的非法侵佔，解放軍依法管控邊界，並打擊非法出入境活動。

環球網早前引述清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，在中印邊境日常生活中，存在雙方邊民迷路、誤入對方控制區域而被暫時扣留的情況，但按照兩國以往慣例，出現此類情況時，都會在了解具體情況後通知對方，並把人遣返送回。

他指印度政客和媒體使用「綁架」一詞，是荒謬可笑，對中方更是污衊，認為這種言論對當前中印關係有害無益，也毒化兩國關係持續改善的氛圍。

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責任編輯：林佩怡

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