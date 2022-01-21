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鄭州雨災報告揭139名死亡失蹤者被瞞報 市委書記徐立毅被問責

國情動向 19:14 2022/01/21

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河南去年7月暴雨成災，官方公布導致398人死亡、失蹤，鄭州更為重災區。新華社報道，國務院常務會議日前審議通過河南鄭州「7·20」特大暴雨災害調查報告，認為鄭州市委市政府等意識不強，準備不足、防範組織不力、應急處置不當，存在失職瀆職行為，特別是發生地鐵、隧道等本不應發生的傷亡事件，並揭露鄭州曾瞞報死亡失蹤人數。

河南省委原常委、鄭州市委書記徐立毅被問責，遭黨內嚴重警告處分、政務降級處分。另河南省委決定，免去徐立毅的鄭州市委書記、常委、委員職務，由安偉接任。

河南省公安機關並對涉嫌違法犯罪的8名企業人員立案偵查並逮捕，河南省紀檢監察機關並對災害中涉嫌違紀違法的89名公職人員問責。

河南暴雨水淹鄭州地鐵12死500獲救 險象環生片段曝光

據應急管理部官網今日公布的河南鄭州「7·20」特大暴雨災害調查報告，提到去年7月17至23日，河南遭遇歷史罕見特大暴雨，發生嚴重洪澇災害，特別是7月20日鄭州遭受重大人員傷亡和財產損失。災害共造成河南省150個縣（市、區）1478.6萬人受災，因災死亡失蹤398人，其中鄭州380人、佔全省95.5%；直接經濟損失1200.6億元（人民幣，下同），鄭州市409億元、佔全省34.1%。

存在形式主義、官僚主義問題

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調查查明，鄭州市委、市政府貫徹落實部署要求不力，沒有履行好黨委政府防汛救災主體責任，對極端氣象災害風險認識嚴重不足，沒有壓緊壓實各級領導幹部責任，災難面前沒有充分發揮統一領導作用，存在形式主義、官僚主義問題；黨政主要負責人見事遲、行動慢，未有效組織開展災前綜合研判和社會動員，關鍵時刻統一指揮缺失，失去有力有序有效應對災害的主動權；災情信息報送存在遲報瞞報問題，對下級黨委政府和有關部門遲報瞞報問題失察失責。

據報告，鄭州因災死亡失蹤380人，其中在不同階段瞞報139 人，分別是鄭州市本級瞞報75人、縣級瞞報49人、鄉鎮（街道）瞞報15人。當中涉及未按規定統計上報、刻意阻礙上報信息、對已掌握信息隱瞞不報。

地鐵、隧道死亡事件屬責任事件

此外，調查組認定鄭州地鐵5號線、京廣快速路北隧道亡人事件是責任事件。

密集恐懼症慎入！鄭州災後現超震撼「汽車墳場」（多圖）

鄭州一隧道抽走積水 被淹車輛露出堆積如山 場面驚人（有片）

調查組按規定將調查報告和有關公職人員履職方面的問題線索，及時移交中央紀委國家監委追責問責審查調查組。

調查組又提出6項改進措施建議，強調要大力提高領導幹部風險意識和應急處突能力，建立健全黨政同責的地方防汛工作責任制，深入開展應急管理體制改革及運行情況評估，全面開展應急預案評估修訂工作、強化預警和響應一體化管理，整體提升城市防災減災水平，廣泛增強全社會風險意識和自救互救能力。

責任編輯：林佩怡

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