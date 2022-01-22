【內地疫情】昨增25例本土確診北京佔10 黑龍江兩市開展全員檢測提前防控

昨日（21日）內地新增確診病例63例，其中本土確診23例，北京佔10例最為嚴峻，另有6例本土無症狀確診者。

據國家衛健委通報，除北京外，天津6例；河南4例，均在安陽市；廣東3例，均在珠海市。

北京疫情除之前確診者的密接者之外，多涉冷鏈冷庫。據北京日報報道，其中一例本土確診為冷鏈經營者，另有5例確診者及4例無症狀患者都在冷庫工作。

黑龍江提前防控

除此之外，據澎湃新聞報道，黑龍江省哈爾濱市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部今日發佈《關於開展全員核酸檢測的通知》，決定1月26日至28日在全市組織一次全員核酸檢測。此前，該省另一城市齊齊哈爾也發佈了「開展全市全員核酸檢測」的通告，時間同為1月26日至28日。

通告指，國內疫情呈多點散發態勢，多地先後報告本土奧密克戎感染疫情，疫情防控形勢十分嚴峻。隨着春運高峰來臨，人員流動量大，為進一步做好春節期間疫情防控工作，實現新冠疫情精準防控「關口前移」。

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責任編輯：袁瑋婧