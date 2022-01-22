斯洛文尼亞總理涉台言論惹京不滿 總統「救火」：支持一中原則

早前斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša）受訪時表示，正推進與台灣「互設代表處」，又將台灣地區稱為「民主國家」，引發北京強烈不滿，國台辦及外交部先後抗議。據央視新聞，斯洛文尼亞總統當地時間週四（20日）回應稱，斯洛維尼亞自與中國建交以來，一貫支持一個中國原則。

週二（18日），印度國家媒體全印電視台英語新聞和時事頻道DD India，發佈對揚沙的一段專訪視訊。期間，印媒主持人主動提及南海、台灣問題，問起對方與兩岸的關係，追問他是否支持「禁止進口新疆產品」等。而楊薩不僅稱斯洛文尼亞正與台灣洽談互設代表處，還用「國家」指稱台灣。

斯洛文尼亞國內對總理發出批評聲浪

據台媒報道，斯洛維尼亞通訊社（STA）、《斯洛維尼亞時報》（The Slovenia Times）當地時間19日報導，針對揚沙日前發表的涉台言論，斯洛文尼亞國內商界和政界都已對其發出批評聲浪。

其中，斯洛文尼亞-中國商務委員會（下簡稱斯中商務委員會）強調了穩定斯中兩國政治關係的重要性，並認為兩國間經濟關係應當保持非政治化。斯洛維尼亞議會最大的兩個反對黨則發表聲明批評揚沙，擔憂其不當言論將損害本國利益，影響到政治和經濟。

總理個人立場不能代表國家

目前，斯洛文尼亞其他一些黨派已要求召開特別會議，還有斯洛文尼亞國民議會外交政策委員會成員強調，這是斯洛文尼亞總理的個人立場，不能代表斯洛維尼亞共和國。

中國駐斯洛文尼亞使館發言人週三（19日）指出，中方強烈要求斯方避免違背一個中國原則的言行，維護好兩國關係的政治基礎和各領域合作成果。

在北京，外交部發言人趙立堅週三強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中斯、中歐關係的政治基礎。

斯洛文尼亞總理涉台言論 國台辦批罔顧事實 促恪守一中承諾

責任編輯：袁瑋婧