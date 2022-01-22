吳尊友：Omicron突破疫苗保護作用 打開國門需進一步觀察

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友接受內媒專訪表示，Omicron毒株的傳染性強，強在「通吃」。就是不管接沒接種疫苗，奧密克戎毒株都可以感染。對於自己曾說過「誰最先把疫苗接種率提高上去達到群體免疫率了，誰就可以最先打開國門」，他指面對Omicron新形勢，需要進一步觀察和分析。

據新京報報道，吳尊友昨日（21日）接受專訪分析內地疫情的新形勢。吳尊友指，這一波疫情和2020年冬天的情況很像，形成原因一是全球疫情形勢在冬季更加嚴峻，導致境外疫情傳入中國的形勢也變得嚴峻。二是冬季人們容易聚集在通風不好的室內，這導致呼吸道疾病容易形成傳播。

吳尊友指出，現在面臨最大的問題是，不斷變異的毒株，像Omicron毒株，人感染後的症狀輕了，對於個體來說是好事，但對於群體防控的難度更大了；同時，Omicron毒株突破病例比較多，這使得疫苗防控策略還需要進一步調整。目前的辦法就只有打加強針。

英美抗疫不力任由Omcron傳播

吳尊友還批評英美抗疫不力，沒有採取任何有效防禦措施。他說，雖然南非是奧密克戎毒株最早發現的國家，但在向世界範圍內傳播擴散（Omicron毒株）中真正起核心或放大器作用的是美國、英國等。

對於一些病毒學家認為Omicron是新冠病毒的終結者，症狀輕危害性沒那麼大，吳尊友回應指，變成流感的可能性很小。因為流感是上呼吸道疾病，它主要感染咽喉部位；冠狀病毒是下呼吸道疾病，主要感染肺部，也有可能感染人的其它器官。

病毒感染的部位不一樣，出現的症狀就不一樣，肺部感染容易引起肺炎，上呼吸道感染就很少引起肺炎。感染新冠病毒的病死率，即使是病死率較低的Omicron毒株，也比流感高。並且新冠疫苗的免疫效用也就3-6個月。因此，很難把新冠當作流感一樣來看待。

歐美國家放開會中國構成較大壓力

針對歐美國家的一些學者認為，2022年春季以後，疫情管控可能就要放開了。你對此怎麼看？吳尊友指，對於歐美國家來說，放開與不放開，對其本國疫情基本沒有多大影響。歐美國家之間完全放開後，對中國構成的壓力會比較大。中國怎麼應對這種變化，還需要進一步研究。

他表示，對於歐美國家來說，由於他們對疫情的認識以及寬容度更高，之前說「誰的疫苗接種率高，誰就可以先打開國門」還是成立的。對中國來說，現在還不好判斷。由於中國現在採取的政策和世界大多數國家不一樣。所以，疫苗接種到一定程度後，能不能打開國門，什麼時候打開國門，怎麼打開國門，都還需要進一步觀察和分析。

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責任編輯：袁瑋婧