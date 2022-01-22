美「反制」停飛中國航司44航班 駐美使館斥非常不合理

近期中國因疫情輸入熔斷大量入境航班，美國交通運輸部當地時間週五（21日）提出「反制」，發佈聲明取消中國航司運營的44個中美航線航班，停飛時間自1月30日起至3月底。中國駐美使館發言人週六斥美方此舉非常不合理，並敦促美方停止干擾和限制中國航司的正常客運航班。

據路透社報道，涉及廈門航空、中國國際航空、中國南方航空和中國東方航空四家航空公司，大部分航班是由紐約市及加州洛杉磯飛往中國。

採取對等措施

美國交通運輸部的聲明指，中方近月以阻止新冠病毒傳播為由，暫停達美航空、聯合航空及美國航空公司的航班，違反美中兩國有關航空飛行的條約，中國民航局的行動「違反公共利益，所以（美國）運輸部會採取對等措施」。

美方重申，每位飛往中國的旅客事先獲得中方批准，而美國的航空公司亦遵守所有規定，不能因為旅客赴華接受檢測證實確診新冠就懲罰美國航空企業。

聲明指，如果中國修改政策，「為美國航空公司帶來必要的改善」，準備重新審視自己的行動。如果中國取消更多航班，「我們保留採取額外行動的權利」。

中方今年取消70架次美中航班

綜合報道，自1月4日起，中國民航局以新冠疫情為由發布熔斷指令，停止6個美國至中國的航班。今年以來，已有70架次美中航班被中國取消。據CNN此前報道，為避免新冠侵影響北京冬奧，從週三（19日）開始，所有美國赴華航班將被取消或停飛至少兩周的時間。

據環球網報道，駐美使館發言人劉鵬對此宇表示，國際客運航班進入中國的政策，「以公平、公開、透明的方式同等適用於中外航空公司」。

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責任編輯：袁瑋婧