南通「虎景房」與虎同眠惹議 酒店：未收到停業通知（有片）

近日網傳江蘇南通一家酒店推出的「虎景房」，視頻中可見住客與老虎僅隔一層玻璃，可見老虎踱步，引發虐待動物的爭議。據報週四（19日）南通市文旅部門已叫停該項目，惟涉事集團管理人員昨日（21日）回應稱，該項目是迎虎年的體驗項目，目前在裝修，「虎景房的宣傳、營業被叫停」是誤傳，公司未接到有關通知。

據封面新聞報道，視頻中，一隻老虎在巨幅玻璃的一側來回踱步，玻璃這邊則是沙發、電視和床。這間「老虎客房」來自位於南通森林野生動物園內的南通森迪部落樹屋酒店，其官網上寫着「國內第一家建在野生動物園內的酒店，也是第一家可以和猛獸共眠的酒店」。有媒體報道，此項目已經被緊急叫停。

報道稱，該野生動物園工作人員對該項目是否已叫停沒有明確表示，只稱因為該項目有爭議，正在等待政府的通知。

封面新聞引述南通市文旅局的一位工作人員表示，「目前沒有統一的對外口徑，區里會統一對外的」。

澎湃新聞引述涉事酒店所屬的森迪文旅集團一名管理人員指，森迪部落樹屋酒店去年6月開業，樹屋類民宿房型開始接受預訂，「虎景房」是去年底為迎接農曆虎年設計的體驗項目，相似房型有4間。網上流傳的視頻可能由裝修人員或酒店員工拍攝、發佈，並非官方授意發佈。

據介紹，「虎景房」與老虎間有防護措施，窗戶採用防爆玻璃，貼有防彈防爆膜，並有人員實時巡查。老虎輪換進入房間外，一定時間後放到室外空間，「兼顧安全性和動物福利。」

「這樣的環境與在三亞亞特蘭蒂斯酒店內觀賞水族館的鯊魚幾乎是一樣的。遊客花錢入住，代表能接受在裏面可以看到老虎。」上述管理人員表示，設計「虎景房」是讓公眾在保障安全的前提下認識、親近野生動物，通過住宿產品的創新給遊客帶來新奇體驗，「希望能給予適當包容。」

完全不合乎動物福利

封面新聞引述中國科協「源新聞」專家庫成員、武漢動物園管理人員楊毅表示，這種以動物為噱頭的景觀房間在國內並不罕見。但從動物福利來講，視頻中的行為完全不合乎動物飼養管理的動物福利；再來，動物所處的環境也並不好。

「從整個老虎的飼養環境來講，人工的塑石，水泥地面，都是毫無任何自然元素的一些東西。而且我們看他們官方的視頻，老虎永遠在客房的玻璃來回踱步，這種行為我們叫做刻板行為，說明老虎心理是有問題的。」楊毅解釋到，刻板行為是因為動物園的整個大環境裏邊能夠給老虎提供玩耍的東西，能夠讓其展示自然行為的東西太少了，於是使得動物有一種心理上的焦慮，從而形成了這樣的刻板行為，「這個其實在動物福利上是很差的問題。」

責任編輯：袁瑋婧