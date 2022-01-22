衛健委：北京疫情源頭仍在排查 傳播外溢風險較高

內地昨日（21日）新增本土病例降至25宗，但其中北京10例為最多，另有6例本土無症狀感染。國家衛健委今日表示，當前中國新增本土確診病例明顯下降單北京疫情源頭仍在排查中，疫情擴散和外溢風險仍然存在。

據中國網報道，國務院聯防聯控機制今日就節日期間疫情防控工作有關情況舉行發佈會。

天津Omicron實現社會面清零

國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華表示，目前中國疫情形勢總體依然平穩。此前，國內發生的多起本土聚集性疫情呈現向好的態勢。天津Omicron疫情報告病例數已經持續下降，昨日首次出現了社會面的病例清零，社區傳播風險基本控制。

河南安陽新增病例數呈下降態勢，但仍需警惕社區特別是農村地區存在的隱匿傳播導致的潛在擴散風險。

河南鄭州和許昌週四（20日）首次出現零新增病例，陝西西安週二（18日）首次出現零新增病例，疫情進入了收尾階段。廣東珠海、中山疫情新增加病例均來自集中隔離篩查，社區傳播風險逐步降低。

北京社區傳播外溢風險較高

對於北京疫情，賀青華指，海淀近日新增加的病例來自集中隔離篩查發現，疫情得到了有效控制。北京朝陽、房山、豐台、大興近日報告的本土病例疫情處於發現早期，多名感染者活動歸集比較複雜，涉及的場所人群密集，社區傳播和外溢的風險較高，需要加快風險人群排查和管控。

2022年春運已經開始，衛健委表示將繼續關注各地疫情形勢，強化值班值守，強化疫情源頭管控，強化人員安全有序流動，強化多渠道監測預警，切實落實「四早」防控措施，督促指導各地做好應急處置的各項準備工作。

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責任編輯：袁瑋婧