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秦剛：中美除了團結合作別無選擇 籲重拾融冰初心

國情動向 17:22 2022/01/22

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中國駐美國大使秦剛昨日（21日）在美國華盛頓出席中遠集團開通波士頓航線20周年慶祝活動，他表示在抗擊疫情、重啟經濟、穩定產業鏈供應鏈、應對氣候變化等全球性挑戰面前，中美除了團結合作別無選擇，籲中美雙方應當重拾融冰初心，推動雙邊關係重回正軌。

據央視新聞報道，秦剛在中國駐美大使館接受美國馬薩諸塞州港務局和北美國際碼頭工人協會頒贈的致謝銘牌和紀念夾克。他在致辭中表示，中遠與波士頓港的合作為當地帶來了就業和活力，也幫助中國企業提高經營水平，已成為中美經貿領域互利共贏的典範和縮影。

秦剛接受馬薩諸塞州港務局和北美國際碼頭工人協會頒贈的致謝銘牌

中美早已結為事實上的利益共同體

秦剛指，中國改革開放40多年來，美國深度參與了中國的發展，也從中國發展中獲取了巨大收益。中美貿易為美國消費者提供了大量品質一流、價格合理的商品，也支撐了美國國內260萬個就業崗位。中美早已結為事實上的利益共同體。

秦剛強調，今年是尼克遜總統訪華50周年。過去半個世紀的歷史告訴我們，中美合作既可以辦成有利於兩國和世界的大事，也能夠為波士頓這樣的一港一城和千千萬萬的勞動者、老百姓帶來實實在在的利益和機遇。而如果中美陷入衝突和對抗，打貿易戰、「新冷戰」，那將是一場沒有贏家的大國政治悲劇，也是每一位普通民眾的不可承受之重。

秦剛最後呼籲，中美雙方應當重拾融冰初心，落實兩國元首共識，遵循相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動雙邊關係重回正軌，也為世界注入期盼已久的穩定性和確定性。

【中美角力】拜登稱取消對華關稅時機未到 中方：取消關稅符合中美利益

外交部副部長：GDP超美不是我們的追求 中美要一起向未來

責任編輯：袁瑋婧

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