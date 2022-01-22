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【北京疫情】北京今再增9例本土確診 各區保持全面應急狀態

國情動向 17:49 2022/01/22

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北京今日（22日）通報，昨日16時至今日16時再新增9例本土確診，另有3例本土無症狀確診者。北京市政府新聞發言人表示，各區保持全面應急狀態，做好橫傳協查，遇有突發情況，第一時間處置。

據北京日報報道，北京市疾病預防控制中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火通報，1月15日以來，北京已累計報告本土病例34例，其中確診病例27例、無症狀感染者7例，涉及海淀（5例）、朝陽（1例）、豐臺（21例）、房山（5例）和大興（2例）五個區。

昨日至今日，市疾控中心對後續8例病例的樣本進行全基因組測序。結果顯示，均屬於Delta變異株（AY.30進化分支），均為同一傳播鏈。

嚴格排查冷鏈行業

北京市政府新聞發言人徐和建強調，冷鏈排查要嚴，要迅速開展涉疫冷鏈貨物全鏈條排查，追查來源和流向，及時封存，防止病毒繼發傳播。

對冷鏈行業從業人員及共同居住者全面排查，不漏一人，加強冷鏈貨物市場監管，加密冷鏈行業採樣檢測頻次，嚴禁進口冷鏈貨物與國內貨物混裝混運混存，對商場、農貿市場等冷鏈末端要加強篩查，嚴格落實防疫措施。

重點人群檢測要及時，冷鏈食品物流、保潔等從業人員及同住人員要積極按照所在單位統一部署，進行核酸檢測，檢測時要正確佩戴口罩，自覺保持一米線距離，不交談，不聚集，核酸檢測結果未出之前，自覺做到不聚集，不離京。

衛健委：北京疫情源頭仍在排查 傳播外溢風險較高

【內地疫情】昨增25例本土確診北京佔10 黑龍江兩市開展全員檢測提前防控

責任編輯：袁瑋婧

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