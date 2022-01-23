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上海將加大力度布局車規級芯片的生產

經濟脈搏 15:50 2022/01/23

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上海市十五屆人大六次會議閉幕後，市政府在世博中心舉行記者招待會。上海市市長龔正表示，上海正加大力度布局車規級芯片的生產，盡快解決汽車「缺芯」問題。下一步，還將繼續統籌推進技術研發標準，制訂推廣應用數據安全和基礎設施建設，在新能源汽車大賽道上加快培育發展新優勢。

關於新能源汽車發展，龔正還提到上海是全國新能源汽車保有量最多的城市，目標到2025年全市新能源汽車產量超過120萬輛，產值突破3500億元人民幣，建成滿足125萬輛以上電動汽車充電需求的充電網絡。

上海將加大力度布局車規級芯片的生產，推動新能源車源基礎設施建設

上海：加大對集成電路、軟件項目資金支持

【內地疫情】網曝上海一Uniqlo被臨時管控 顧客滯留一夜

關於上海的科創中心地位，龔正指，經過這幾年不懈的努力，科創中心已經形成了基本框架，正處於功能全面升級的關鍵躍升期，上海將以高水平的科技自立自強為戰略基點，以強化科技創新策源功能為主線，聚焦機構、設施、隊伍這三大重點下更大的工夫，爭取更大的突破。

此外，他表示，今年全市經濟增長目標定在5.5%，兼顧了當前和長遠，綜合考慮了需求、供給和預期面臨的壓力，儘管困難挑戰不少，但上海經濟持續恢復發展的態勢沒有改變，支撐高質量發展的資源要素條件沒有改變，有信心、有底氣實現這個目標，保持經濟持續平穩健康發展。 

責任編輯：李冰琪

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