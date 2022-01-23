【中國樓市】一線城市「上車」難？ 這個價是門檻

內地一線城市買樓難，機構報告指，在北京、深圳、上海三地買樓，300萬元（人民幣，下同）可能是基本消費，比新一線城市、二線城市高出一倍不止。

貝殼研究院發表《2021城市剛需購房報告》指，去年一線城市「上車盤」均總價約298萬元，與前年相若。其中，北京、上海、深圳均價都不止300萬元，而廣州則為215萬元。新一線城市（成都、杭州、重慶、西安、天津等）約149.5萬元；二線城市（珠海、中山、廈門、南昌、福州等）約123.4萬元。

北京、上海及深圳等地依靠強大的產業基礎，帶來更優質的就業機會，疊加便利的基礎配套服務，使得其對人才具有更強的吸引力。從需求側角度來看，剛需客群的買樓需求就相對旺盛，成為樓價的有力支撐。同樣，這些城市的買樓壓力更大，置業年齡偏高，而「上車盤」的平均面積較小，約50至60平方米。

其餘大部分城市的均價集中在100萬元至300萬元間，有7地在100萬元以下，包括哈爾濱、貴陽、長春、瀋陽及煙台。

大灣區人口流入多，需求源源不絕

▲ 大灣區靠產業及政策優勢，吸引大量人才流入。（資料圖片）

該報告又分析了跨省市置業的現象，以粵港澳大灣區的「移民指數」較高，屬於典型的「遷徙」城市群，其次是長三角地區，都是國內人口流入最多的地區。

大灣區內地9市前年總人口達7801.4萬人，10年間增長39.02%，遠高於全國平均5.38%的增速。 廣州、深圳和東莞人口總量均破千萬，分別達1867萬人、1756萬人和1046萬人。 與10年前對比，有6市常住人口增量超過100萬人，分別為深圳、廣州、佛山、東莞、惠州和中山，佔同期全省增量94%。

報告指，外來人口的持續湧入為房地產市場帶來了源源不斷的買樓需求，尤其是大灣區外來人口的置業需求最為顯著。灣區城市中，又以深圳遷徙指數最高，憑藉著優勢產業基礎疊加人才吸引政策加持，高端人才湧入，帶來了較高的置業需求。

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