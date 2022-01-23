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內地賀歲檔預售票房破億 《長津湖》續集超3000萬領跑

社會熱點 21:11 2022/01/23

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內地2022年賀歲檔電影開始預售，據貓眼專業版數據，截至22日23時46分，今年賀歲檔新片總票房突破1億元（人民幣，下同）。其中，中國影史票房冠軍《長津湖》的續集——《長津湖之水門橋》，再次獲得大量支持，預售總票房突破3000萬元，領跑今年賀歲檔。

綜合內地傳媒報導，今年賀歲檔將有八部電影上映，分別為《長津湖之水門橋》、《奇跡·笨小孩》、《這個殺手不太冷靜》、《熊出沒·重返地球》、《四海》、《狙擊手》、《喜羊羊與灰太狼之筐出未來》、《小虎墩大英雄》，涵蓋歷史戰爭、喜劇、動畫等類型。

其中，將於2月1日上映的《長津湖之水門橋》備受矚目。截至22日晚，《水門橋》預售票房為3325.5萬元。相比預售票房第二名《奇跡·笨小孩》的1644.34萬元，《水門橋》大幅拋離逾2倍。市場預測，該片票房有望達到65億元。

【十一國慶】破31億！國慶大贏家《長津湖》破了哪些記錄？（有片）

鄭州500高中生包場看《長津湖》 校方分配凍薯炒麵粉

《水門橋》斷層領跑賀歲檔，或令同期部分電影「陪跑」，首當其衝的就有同為抗美援朝題材的《狙擊手》。截至22日晚，《水門橋》綜合貓眼和淘票票平台累計想看人數達170萬，而《狙擊手》為32萬，相差懸殊。

市場一度猜測《狙擊手》會撤檔，但是該片依然堅守。執導的張藝謀在接受央視新聞採訪時表示，雖然《水門橋》和《狙擊手》都是抗美援朝題材影片，但前者是巨集大敘事，是全景式的展示；後者則選擇以小見大，講述戰爭中的無名角落。

拓普數據預計，《狙擊手》或和《水門橋》形成「雙核模式」，兩部主旋律大片共同拉動賀歲檔大盤。而綜合今年賀歲檔影片票房來看，預計檔期整體票房將產出80.4億元，有望超過2021年賀歲檔78億元，成為「史上最強賀歲檔」。

責任編輯：易燕丹


 

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