【內地疫情】昨增18本土確診北京佔6宗 西安今起恢復正常出行

內地昨日（23日）新增57宗新冠肺炎確診病例，18宗為本土確診，北京佔6宗，其中4宗來自豐台區。陝西西安今日（24日）起全市降為低風險地區，將恢復正常出行，有序復工復產；離市人員亦可憑西安一碼通「綠碼」出行，不需開具離市證明。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為北京6宗，其中豐台區4宗、房山區1宗、大興區1宗；河北3宗，均在雄安新區；雲南3宗，均在西雙版納傣族自治州；山東2宗，均在濟南市；天津1宗，在津南區；山西1宗，在大同市；河南1宗，在安陽市；廣東1宗，在珠海市。

河北、山東出現北京關聯病例

另有5宗本土無症狀感染者，包括北京2宗，其中豐台區1宗、經濟開發區1宗；新疆2宗，均在伊犁哈薩克自治州；山東1宗，在聊城市。

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在山東，濟南的2名確診者，是北京確診病例的密切接觸者；而聊城的無症狀感染者，則是北京返魯人員。山東省疾控中心會同濟南市、聊城市疾控中心同步開展全基因序列測定，全部獲得有效全基因組序列。經比對分析，均為VOC/Delta變種病毒株，屬於B.1.617.2分支，與近期北京市豐台區新冠疫情病毒序列高度同源。

另外，河北衛健委表示，雄安新區新增的3宗本土病例，均為北京豐台區返鄉人員。

西安離市人員憑一碼通「綠碼」出行

在西安，市疫情防控指揮部通報，今日起西安市全市降為低風險地區，並放寬多項管控措施。其中包括恢復正常出行，離市人員憑西安一碼通「綠碼」出行，不需開具離市證明；巴士、的士、網約車、地鐵、班線客車等交通工具全面恢復運營。

同時，有序復工復產。在落實好各項疫情防控政策的基礎上，各商場、超市、沿街門店恢復營業，餐飲業控制就餐人數和餐位距離；旅遊景區、劇院等公共場所按規定落實限量、預約、錯峰等要求。

當局又規定，嚴格落實外防輸入要求。市外低風險地區人員持48小時核酸檢測陰性證明，通信大數據行程卡、西安「一碼通」為綠碼可返回。

責任編輯：易燕丹

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