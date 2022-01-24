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河南禹州為滯銷蒜苗測核酸 官方：收購商要求蒜苗合格健康（有片）

社會熱點 11:41 2022/01/24

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內地近期多次在進口火龍果等物品上檢測出新冠核酸陽性，週六（22日）網上出現河南禹州有防疫人員在為蒜苗測核酸的視頻。禹州政府回應稱，因疫情導致蒜苗滯銷，收購商要求蒜苗合格健康。

據內媒時間視頻微博，視頻可見在農業大棚中，有全身防護衣的防疫人員用棉簽蘸取蒜苗測核酸。當地政府辦回應，受疫情影響，火龍鎮上百噸蒜苗滯銷。蒜苗收購商要求蒜苗合格健康，政府便派人採集蒜苗核酸。

視頻引起不少網民討論，有人認為多次一舉，也有人認為疫情嚴峻，可以理解：

「病毒沒有細胞膜，細胞壁，且無法在宿主體外繁殖。所以在物品上只是污染，除非低溫和其它環境特別合適，否則很快就會失活。蒜苗查核酸，腦子有坑。」

「蒜苗是不是惡意返鄉？需要認真調查」

「是收購商要求啊，政府為了賣出去，做做又何妨，難道讓菜爛地里賣不出去，就是好事兒啦？」

「收購商為啥要有這需求？荒唐在這裏。」

河南日前爆發新一波疫情，但20日河南禹州已經實現社會面和隔離點「雙清零」。

河北一村支書稱趕回河南人「不走朝死里打」 官方：已道歉

【內地疫情】什麼是「惡意返鄉」？河南鄲城縣長這個詞火了（有片）

【內地疫情】河南醫生敲詐餐館老闆50萬：你店內或有新冠發熱者

責任編輯：袁瑋婧

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