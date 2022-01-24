【中國經濟】內地官方智庫料今年內地GDP增速約5.3% 處恢復態勢

內地多地爆發疫情，今年經濟下行壓力仍在。內地官方智庫周一（24日）聯合發布報告稱，預計今年中國經濟實際按年增速約為5.3%，高於過去兩年平均增速，表明經濟繼續處於恢復態勢，但受疫情影響仍將低於潛在增長率，宏觀經濟運行仍處於有效需求相對不足、產出缺口為負的狀態。

經濟增速過度放緩的風險需高度重視

該報告由中國社會科學院宏觀經濟研究智庫和經濟日報中國經濟趨勢研究院經濟日報聯合報告。報告指出，應避免經濟增速過度放緩，經濟增長是一個全局性問題；基準情形下，今年實際國內生產總值（GDP）增速低於潛在增長率水平，只要加強政策支撐力度，經濟增速不會跌破5%。

報告稱，高頻數據顯示，經濟增長動能自2021年7月以來持續處於偏弱狀態，到目前為止尚未出現企穩跡象，也進一步印證了穩增長的必要性。

報告預計，從季度上看，GDP增速將呈現小波震蕩走勢。從結構來看，由於疫情對第三產業（服務業）負面影響大於第二產業（工業、製造業等），在負面影響完全消除之前，工業增加值增速高於經濟整體增速這一趨勢仍將繼續。預計今年基建投資將對經濟增長形成溫和托底作用；消費有望進一步恢復；出口繼續保持一定韌性，但增速將比去年顯著回落。

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報告認為，經濟增速過度放緩的風險需引起高度重視，短期可能使得原本某些潛在的風險加速暴露，結構性矛盾也將表現得更為突出，增加防範化解重大風險的難度。

今年增長下行壓力加大 適度加大宏觀政策調節

2022年增長下行壓力有所加大，上半年穩增長任務較為突出；因此要適度加大宏觀政策逆周期調節力度，政策發力適當靠前，同時做好跨周期調節，註重加強各項政策之間的協調聯動。

報告指出，應繼續保持適當的赤字規模，支出節奏適當前移，實施新的減稅降費政策；並提高地方政府專項債發行與「十四五」重大投資項目匹配度，提高地方債發行和使用效率。

▲ 內地官方智庫料今年GDP增速約5.3%

與此同時，穩健的貨幣政策要靈活適度。上半年貨幣政策在堅持穩健基調的基礎上，邊際上可適度寬松，保持實體經濟流動性合理充裕。同時，也要做好重點領域風險防範化解工作。要審慎做好房地產市場穩房價、穩預期、穩投資工作，保持房地產市場持續平穩健康發展。

國務院參事、原副財長朱光耀上周五表示，中國經濟增長的潛在區間在5-6%之間，要充分發揮中國經濟潛能，保持一個健康可持續的經濟發展；有信心2022年中國經濟增長在5.5%左右。

責任編輯：李冰琪