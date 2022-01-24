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比爾蓋茲發視頻祝福中國：新春快樂 希望今年底疫情基本受控（有片）

社會熱點 13:28 2022/01/24

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蓋茲基金會官方微博23日發布蓋茲基金會主席比爾蓋茲的拜年影片，比爾蓋茲祝福所有中國人新春快樂，他還稱讚了中國過去在應對新冠疫情以及消除瘧疾等方面取得的成就，並希望今年年底新冠疫情得到基本控制。

比爾蓋茨基金會官微截圖

比爾蓋茲表示，最近出現令人不安且傳染性極強的Omicron變異株，意味著新冠疫情尚未結束，自新冠疫情爆發以來，中國不僅積極控制本土疫情，還為其他國家提供包括疫苗在內的多種物資援助，助力全球抗疫。

他稱，希望到今年年底，新冠大流行將基本得到控制。

【比爾蓋茨微博拜年視頻】

關於中國在消除瘧疾方面取得的成就，比爾蓋茲說，他非常振奮地看到，去年6月，世界衛生組織為中國頒發了消除瘧疾認證，這是對中國戰勝瘧疾的非凡成就的認可，在這一領域，我們再次看到中國正在積極分享經驗與專長，為實現全球消除瘧疾的目標做出貢獻。

「我對虎年充滿了信心，和你們許多人一樣，我相信這個世界可以變得更好，而創新和合作是實現這一目標的最佳途徑。我非常期待能再次去中國和你們相聚，並親眼看看這些令人激動的工作。」比爾蓋茲說，祝大家度過一個美好的假期，新年健康快樂。

責任編輯：李冰琪

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