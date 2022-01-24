中銀監前副主席蔡鄂生被開除黨籍 涉受賄、濫用職權等罪

中央紀委國家監委網站今日（24日）公告稱，前中國銀行業監督管理委員會（中國銀監會）黨委委員、副主席蔡鄂生嚴重違反黨紀，並涉嫌受賄、利用影響力受賄、濫用職權犯罪等。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予蔡鄂生開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

▲ 前中國銀行業監督管理委員會黨委委員、副主席蔡鄂生被開除黨籍。（網絡圖片）

公告指，經查，蔡鄂生喪失理想信念，背棄初心使命，政治上徹底蛻變，對黨不忠誠不老實，搞兩面派、做兩面人，濫用金融監管權，嚴重擾亂金融市場秩序，嚴重污染金融領域政治生態，對抗組織審查。

公安部前副部長孫力軍被提起公訴 涉受賄等3項罪名

貪官陳剛受賄1.2億元 其北京77萬呎私家園林曝光（有片）

同時，無視中央八項規定精神，奢靡腐化，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊和打高爾夫球等活動安排，多次違規出入私人會所；組織觀念淡漠，不按規定報告個人有關事項；寡廉鮮恥，大搞權色、錢色交易；不正確履行職責，違規干預和插手行政許可事項；目無法紀，「退而不休」，頂風作案，利用職務便利和影響力為他人在融資貸款、項目承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

公告續稱，蔡鄂生嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄、濫用職權犯罪，且在中共十八大後不收斂不收手不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

公開資料顯示，蔡鄂生1951年出生於湖北，在中國央行系統工作20餘年，曾任中國人民銀行行長助理兼上海分行行長，2001年轉任國有重點金融機構監事會主席，2005年擔任中國銀行業監督管理委員會副主席，直到2013年退休。2021年7月，蔡鄂生涉嫌嚴重違紀違法，接受中紀委國家建委紀律審查和監察調查。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁