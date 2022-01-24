河南高中生回家被防疫卡點攔截 母女風雪中過夜 官方：不聽勸阻執意返家 （有片）

河南許昌週六（22日）晚間，一高中生由學校安排送回家時被防疫卡點攔截，母女二人四處投奔親戚均遭遇卡點攔截，最終在風雪中站了一夜。官方週日回應稱，對卡點人員予以批評，對此表示同情及無奈。禹州政府稱該學生住處為封控區，已展開調查。

據陝廣電報後浪視頻官方微博報道，董女士反應，上高中的女兒通過18輪核酸檢測，全都是陰性，週六晚間由學校統一安排送回家，但是孩子拿著核酸證明和學校給的通行證，還是被家附近防疫卡點工作人員攔下，卡點人員表示他們住的地方是高風險區，不允許進。

董女士指，當時是晚上6點，一直在交涉，她主動提出願意全家隔離仍不予放行，隨後母女二人步行投奔親屬，但均遭卡點堵截，無奈只得再次返回。

董女士稱，當晚她打110，警方跟卡點人員說讓他們回家，然後在門上貼封條，卡點人員不同意；董女士說全家自費隔離她也願意，然而當時凌晨2點多，卡點人員要求她聯繫學校，無奈她和女兒在大雪中站了一整夜。週日早10時 ，董女士再次與女兒學校聯繫，學校派車將女兒接回，目前已得到妥善安置。

禹州市夏都街道辦工作人員週日回應稱，知悉此事後向董女士告知了有關政策，對卡點人員缺乏人情的處理方式予以批評，對此很同情也很無奈。

據禹州融媒報道，禹州政府回應稱，該學生家地址屬封控區，但居住信息填寫屬防範區，致使該學生被列入護送返家對象。當日，該學生乘坐學校統一安排的車輛被護送到勞動路與畫聖路交叉口時，要求自行下車。

隨後該高中生攜帶行李步行至無名路卡點（距離其實際居住地200米左右），不聽卡點工作人員勸阻，執意返回家中，卡點工作人員隨即追趕到其家中，與其父母商談。經該學生父母同意，由其父親騎電動車載其到梁北鎮半坡店其姥爺家暫住，但因其姥爺家也屬於封控區域，途中在梁北鎮殷村卡點被勸返。學校得知這一情況後，將其接回學校妥善安置。

有網民對母女表示同情，認為屬於一刀切層層加碼，也有網民指出，該高中生的家處於高風險區，按規定不能隨便進出。亦指卡點防疫人員也要凍一夜，母女不該搞特殊：

「是該高中生自己謊報了家庭住址才被從學校放行的，學校老師明確說了家在夏都的不能回家。」

卡點人員也不容易，大晚上的不能睡覺為了守住家門口的安全。 「首先，我相信學生沒問題的話，防疫人員也不會為難他們。所以建立在這學生 家長確實有問題的前提下評論這件事。請問活人還能被尿憋死？下雪天，防疫人員叫他們站一夜了麼？ 說白了，肯定是有和防疫一線人員收到指示有違背的地方。換你，誰敢到擔這個責任麼？」 「疫情兩年多了，有無數官員因為防疫不力而被停職查辦，但是有哪個是因為『層層加碼』而受到處分呢？沒有一例，頂多是批評教育。即使層層加碼帶來的後果有可能會『更嚴重』。」

河南禹州為滯銷蒜苗測核酸 官方：收購商要求蒜苗合格健康（有片）

河北一村支書稱趕回河南人「不走朝死里打」 官方：已道歉

【內地疫情】什麼是「惡意返鄉」？河南鄲城縣長這個詞火了（有片）

責任編輯：袁瑋婧