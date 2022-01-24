【北京疫情】北京新增9例本土Delta 市疾控：Omicron疫情已受控

北京週日（23日）16時至週一16時新增9例本土確診，皆屬同一Delta傳播鏈，Omicron無新增，市疾控中心指Omicron疫情基本得到控制，Delta關聯疫情目前來源明確，傳播鏈條基本清晰。

北京今日（24日）召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火介紹，北京新增9例本土新冠病毒感染者，其中，確診病例7例、無症狀感染者2例。

據介紹，新增病例中有8例屬丰台區，另一人在豐台區涉疫冷庫工作，居住在朝陽區。北京市委宣傳部副部長徐和建在發佈會上表示，豐台區是當前疫情防控的重點地區，要快速有序推進全員核酸檢測，並組織開展第二輪豐台區全員核酸篩查。

後續病例均來自管控人群

龐星火表示，截至目前，市疾控中心實驗室已完成28例感染者的全基因組測序，結果顯示，均屬於Delta變異株AY.30進化支。對涉疫冷庫中冷凍貨物及環境陽性標本進行全基因組測序分析，分析結果與本輪疫情部分早期感染者病毒序列完全一致。

龐星火指，疫情以豐臺區玉泉營果品冷庫、西南郊冷庫和房山區長陽百花峰生產基地冷庫為中心，逐漸蔓延至社區及工作單位，出現家庭、社區及工作單位續發病例，但後續病例均來自管控人群，進一步傳播風險基本可控。

此外，河北省雄安新區今日報告新增3例本土確診，遼寧省沈陽市也報告1例本土確診，皆為北京豐台區返鄉人士。

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責任編輯：袁瑋婧