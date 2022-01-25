美軍戰機F-35南海出事 撞上自家航母共7人傷

▲ 美軍f35戰機南海撞上自家航母共7人傷

美媒報道指，美國海軍證實，一架F-35戰鬥機撞上卡爾·文森號航母甲板，飛行員彈射逃生，7人在此次事故中受傷。事發海域位於南海，事故原因正在調查中。

據美國廣播公司及美國有線電視新聞網（CNN）24日報道，美國太平洋艦隊一架F-35戰機在卡爾·文森號航空母艦降落時在甲板上發生事故，飛行員通過彈射逃生，事故造成7人受傷，其中6人在航母甲板上受傷。

美太平洋艦隊消息稱，目前飛行員狀態穩定；另有3名傷者被送至菲律賓馬尼拉的一處醫療設施，目前情況穩定，其他3人在航母上接受治療後目前已無大礙。

CNN說，事故發生時，飛行員正進行日常飛行操作。美太平洋艦隊聲明說，「飛行事故」原因正在調查中。

稍早前，美國國防部披露，卡爾·文森號、林肯號戰鬥群兩個航母戰鬥群進入南海進行訓練。美軍指揮官稱，行動是為了讓盟友放心，並展現確保地區穩定、對抗惡劣影響的決心。

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中國國防部新聞發言人譚克非此前曾表示，美方作為域外國家，無視國際法和國際關係基本準則，時常打著「航行自由」的幌子在南海炫耀武力、挑釁攪局，不斷破壞地區國家維護南海和平穩定的努力，成為南海緊張局勢的直接推手。

責任編輯：尹航

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