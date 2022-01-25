大陸殲16D電子作戰機 首現身台海

台海局勢升溫，多架解放軍機連續兩天進入台灣西南空域，據台灣方面昨（24日）晚公布，解放軍的殲16D電子作戰機更首度現蹤。

大陸《環球時報》引述專家稱，殲16D能以多種形式與隱身的殲20飛機、三代改進型的殲16、殲10C等先進戰機協同作戰，奪取海峽上空的制信息權和制空權；解放軍當前的所有訓練都帶實戰背景，為將來出現的各種可能性做準備。

據台灣的「即時軍事動態」，昨有8架次殲16戰機、1架次運8反潛機、2架次轟6機、2架次殲16D機進入台灣西南空域。1架運8反潛機更到台灣南方及東南方空域。

奪取制信息權和制空權 可癱瘓電磁系統

中央社報道，殲16D新型電戰機，為大陸產殲16戰機系列中最新研製並裝備部隊的型號，可與其他戰機形成較完整的航空電子戰體系，破壞敵方訊息獲取能力，癱瘓電磁系統。

而據《環球時報》，綽號為「咆哮狼」的殲16D是新型電子戰飛機，具備「偵、攻、防一體」綜合作戰能力，是專門針對防空壓制任務而改進的機型，兩個機翼並可以掛載反輻射導彈等武器裝備。

軍事專家宋忠平認為，作為電子戰機，殲16D主要是為了奪取制電磁權，「不僅要獲得制空權，還需要在此之上奪取奪取制電磁權」，之後殲10、殲16，以及轟6、轟6K能更有效地實施對地對海打擊，提高編隊整體作戰能力。

熟悉解放軍軍事的台中山大學助理教授林穎佑認為，台軍應強化看不見的電子作戰的戰場，「因為在未來誰能掌握制電磁權，誰就能影響戰爭勝負」。

前日（23日）解放軍39架機也進入台灣西南空域。台灣的「國家政策研究基金會」副研究員揭仲認為，解放軍機此次飛行路徑均集中在西南空域，距離美日的操演範圍仍有距離，但也借此表達不示弱的態度，同時又能避免擦槍走火。

值得注意，日本海上自衛隊與美國海軍，本月17日至22日在沖繩以南實施了聯合戰術訓練。而美軍卡爾文森號和亞伯拉罕林肯號帶領的兩個美國海軍航母打擊群，23日開始在南海行動。

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責任編輯：林佩怡

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