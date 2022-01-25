上海地鐵一老婦被月台幕門夾死 涉事線路為無人駕駛（第二版）

上海地鐵22日下午發生重大事故，一名老婦在上海地鐵15號線下車時竟被幕門夾住，工作人員第一時間搶救未果，經送醫仍不幸身亡。

13:10更新涉事線路為無人駕駛線路

據上海地鐵官網，上海地鐵15號線於2021年1月23日（周六）首班車起開通初期運營開通初期運營，為國內裏程最長的開通即具備最高等級全自動無人駕駛的地鐵線路，工作日平峰、雙休日及節假日全時段，最小行車間隔為6分鐘。

綜合內媒報道，上海地鐵事後通報，1月22日下午4時30分左右，上海地鐵15號線祁安路站一名老年女乘客下車時被幕門夾住，工作人員急速上前，試圖幫助脫困，後經送醫搶救該乘客仍不幸身亡。

▲ 網上影片截圖

官方回應對乘客不幸離世深感痛惜

▲ 上海地鐵官方聲明

上海地鐵表示，事故具體原因，有關部門已介入，正在進一步調查中，對該乘客的不幸離世深感痛惜，將全力配合調查工作，並做好家屬安撫及後續相關事宜。

監控畫面顯示，幕門收縮緊閉時，感應系統出問題，將老婦人夾住，現場人員第一時間試圖將她鬆脫無果後，才去按緊急停車按鈕。

對於幕門出事，不少網友質疑，站台難道沒有安全裝置？夾到人之後不是應該會自動開啟嗎？

責任編輯：李冰琪