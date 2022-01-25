  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (二) 13:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海地鐵一老婦被月台幕門夾死 涉事線路為無人駕駛（第二版）

社會熱點 13:10 2022/01/25

分享：

上海地鐵22日下午發生重大事故，一名老婦在上海地鐵15號線下車時竟被幕門夾住，工作人員第一時間搶救未果，經送醫仍不幸身亡。

13:10更新涉事線路為無人駕駛線路

據上海地鐵官網，上海地鐵15號線於2021年1月23日（周六）首班車起開通初期運營開通初期運營，為國內裏程最長的開通即具備最高等級全自動無人駕駛的地鐵線路，工作日平峰、雙休日及節假日全時段，最小行車間隔為6分鐘。

綜合內媒報道，上海地鐵事後通報，1月22日下午4時30分左右，上海地鐵15號線祁安路站一名老年女乘客下車時被幕門夾住，工作人員急速上前，試圖幫助脫困，後經送醫搶救該乘客仍不幸身亡。

網上影片截圖

官方回應對乘客不幸離世深感痛惜

上海地鐵官方聲明

上海地鐵表示，事故具體原因，有關部門已介入，正在進一步調查中，對該乘客的不幸離世深感痛惜，將全力配合調查工作，並做好家屬安撫及後續相關事宜。

監控畫面顯示，幕門收縮緊閉時，感應系統出問題，將老婦人夾住，現場人員第一時間試圖將她鬆脫無果後，才去按緊急停車按鈕。

對於幕門出事，不少網友質疑，站台難道沒有安全裝置？夾到人之後不是應該會自動開啟嗎？

責任編輯：李冰琪

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海將加大力度布局車規級芯片的生產
2022/01/23
上海將加大力度布局車規級芯片的生產
上海數字經濟領先全國 比肩德國、韓國
2022/01/23
上海數字經濟領先全國 比肩德國、韓國
台鐵6次重大事故 1981年出軌墮河死傷枕藉
2021/04/02
台鐵6次重大事故 1981年出軌墮河死傷枕藉
蘇州酒店坍塌事故搜救結束 17人罹難（有片，多圖）（第六版）
2021/07/14
蘇州酒店坍塌事故搜救結束 17人罹難（有片，多圖）（第六版）
杭州網紅吸脂術後器官衰竭致死 官稱醫療事故（多圖）
2021/07/15
杭州網紅吸脂術後器官衰竭致死 官稱醫療事故（多圖）

你可能感興趣

上海將加大力度布局車規級芯片的生產
15:50 2022/01/23
上海將加大力度布局車規級芯片的生產
上海數字經濟領先全國 比肩德國、韓國
20:15 2022/01/23
上海數字經濟領先全國 比肩德國、韓國
台鐵6次重大事故 1981年出軌墮河死傷枕藉
13:53 2021/04/02
台鐵6次重大事故 1981年出軌墮河死傷枕藉
交通事故 中國 網絡熱話 上海

上一篇文章

【北京冬奧】北京二鍋頭擅用冬奧標誌被罰6.1萬

下一篇文章

北京疫情外溢4省5地 近期離京人員流向這些地方
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

北京冬奧開幕彩排 張藝謀選了廣場舞打頭陣（有片）
北京冬奧開幕彩排 張藝謀選了廣場舞打頭陣（有片）
比爾蓋茲發視頻祝福中國：新春快樂 希望今年底疫情基本受控（有片）
比爾蓋茲發視頻祝福中國：新春快樂 希望今年底疫情基本受控（有片）
上海地鐵一老婦被月台幕門夾死 涉事線路為無人駕駛（第二版）
上海地鐵一老婦被月台幕門夾死 涉事線路為無人駕駛（第二版）
【北京疫情】北京新增9例本土Delta 市疾控：Omicron疫情已受控
【北京疫情】北京新增9例本土Delta 市疾控：Omicron疫情已受控
內地「最慘購房人」首付745萬買的房子沒了 還要倒賠500萬
內地「最慘購房人」首付745萬買的房子沒了 還要倒賠500萬
河南高中生回家被防疫卡點攔截 母女風雪中過夜 官方：不聽勸阻執意返家 （有片）
河南高中生回家被防疫卡點攔截 母女風雪中過夜 官方：不聽勸阻執意返家 （有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款