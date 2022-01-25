【內地疫情】昨增18本土確診 新疆爆疫情22人感染

內地昨日（24日）新增45宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔18宗；另有18宗本土無症狀感染者。新疆恐爆發新一輪疫情，伊犁哈薩克自治州霍爾果斯市報告出現22宗感染病例，當局隨即開展核酸檢測，並對確診病例和症狀感染者的生活、工作場所等區域實施封閉式管理。

據國家衛健委通報，新增本土確診病例分佈為新疆6宗，均在伊犁哈薩克自治州；北京5宗，其中豐台區4宗、朝陽區1宗；河南安陽3宗；河北雄安新區2宗；天津1宗；上海奉賢區1宗。

新增本土無症狀感染者方面，新疆16宗，均在伊犁哈薩克自治州；北京豐台區1宗；遼寧瀋陽1宗。

▲ 圖為北京市海澱區臨時核酸檢測採樣現場。

新疆2無症狀感染者無疫情接觸史

新疆伊犁州人民政府昨晚召開疫情發布會，通報其中2名無症狀感染者的情況。據流調核查，兩人14天內均未離開霍爾果斯市，無確診和無症狀感染者接觸史，無醫院就診史，無冷鏈食品接觸史，無高風險崗位閉環管理人員接觸史。

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當局全面啟動疫情防控工作，對轄區內重點人群、感染者的密切接觸者和次密接人員，鐵路、公路口岸人員，各醫療機構醫務人員、海關和邊檢人員等進行核酸採樣檢測。

同時嚴格環境消毒工作，對進口貨物嚴格檢疫消毒消殺，特別是做好貨物外包裝的消毒。另強化社會面管控，對確診病例和無症狀感染者的生活、工作場所等區域實施封閉式管理。

北京Delta疫情以3個冷庫為中心蔓延

在北京，新增的5名確診者中，4人住在豐台區，其餘一人住在朝陽區。當中3名確診者在西南郊冷庫工作，另外2人則是此前確診病例的密切接觸者。

豐台區今日（25日）開啟第二次全員核酸檢測，該區防疫工作領導小組呼籲居民減少外出流動，有條件人員盡量居家辦公。如確有外出需求，需提早出門檢測，務必先檢測再上班。

北京市疾控中心副主任龐星火24日表示，北京Delta變異株關聯疫情目前來源明確，傳播鏈條基本清晰，已發現病例均直接或間接與冷鏈物品或相關從業人員有關。疫情以豐台區玉泉營果品冷庫、西南郊冷庫和房山區長陽百花峰生產基地冷庫為中心，逐漸蔓延至社區及工作單位，出現家庭、社區及工作單位續發病例，但後續病例均來自管控人群，進一步傳播風險基本可控。

責任編輯：易燕丹

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