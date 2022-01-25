商務部：2022年將促進消費持續恢復 穩住外貿外資基本盤

商務部表示，今年外貿形勢十分嚴峻，穩增長的困難和壓力前所未有。2022年將堅持穩字當頭、穩中求進，堅持以供給側結構性改革為主線，落實「六穩」「六保」要求，促進消費持續恢復，穩住外貿外資基本盤，擴大高水平對外開放，保持商務運行在合理區間。

受疫情等影響 中小微企仍面不少困難

內地去年全年社會消費品零售總額按年增長12.5%，兩年平均增長3.9%。商務部市場運行和消費促進司負責人徐興鋒指出，2021年消費領域呈現4個亮點和特點，分別是創新驅動特點明顯，智能消費較快增長，綠色消費蓬勃發展，冰雪消費持續升溫。

但他也指出，受疫情等因素影響，一些地區、一些行業、一些品種恢復較慢，中小微企業和個體工商戶經營仍面臨不少困難，保持消費平穩發展還需進一步加大工作力度。

至於今年的消費形勢，徐興鋒指出，總體將繼續保持恢復發展的態勢，做出這個判斷是基於三點：

穩住消費預期：儘管疫情多點散發，但中國常態化疫情防控政策更加精準、科學

穩住消費基礎：中等收入群體不斷擴大，居民收入水平穩步提升

穩住消費政策：擴大內需、促進消費等政策措施逐步落地見效，將會為消費恢覆提供有力支撐

外部需求萎縮及全球供應鏈紊亂 影響中國出口

在穩外貿方面，商務部對外貿易司司長李興乾指出，在去年6.05萬億美元規模、30%高速增長的基數之上，今年的外貿形勢十分嚴峻，穩增長的困難和壓力前所未有。

從需求角度看，全球外需增長面臨兩大不確定因素，分別是疫情反覆遲滯全球經濟復甦進程，和復甦不均衡導致全球系統性風險在上升。

他提到，受「疫苗鴻溝」、政策差距等影響，低收入國家和發達經濟體復甦差距不斷擴大，貨幣貶值、通脹高企。部分國家刺激政策過快退出，可能會引發需求萎縮、價格波動，進而影響到中國相關行業的出口。

工信部：個別國家無理打壓等因素 芯片較長時期依然緊張

從供給角度來看，全球產業鏈供應鏈面臨兩大不穩定因素。一是國際供應鏈加速重構，發達經濟體片面追求產業回歸，正在分化市場，降低全球資源配置效率。

二是全球供應鏈紊亂和瓶頸效應短期內難以徹底緩解。像原材料價格過高、運力結構性失衡、芯片（又稱晶片）等重要零部件短缺，這些問題持續存在。中國的外貿企業，特別是中小微外貿企業綜合成本明顯上升，經營風險和壓力處於高位。所以，這些企業表現出「有單不敢接」「增收不增利」。

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李興乾表示，中國外貿產業基礎雄厚，長期向好的基本面沒有改變。今年，外貿將堅持穩字當頭、穩中求進。和量的擴張相比，更注重質的提升，有信心實現外貿開門穩，保持全年外貿運行在合理區間。

在穩外資方面，商務部外國投資管理司司長陳春江表示，將從擴大高水平對外開放，完善支持政策，提升服務水平，強化平台作用，加強投資促進，優化營商環境六方面持續發力。

責任編輯：尹航

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