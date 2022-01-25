內地30省份公布今年GDP增長目標 多數目標較去年下調

隨著地方兩會陸續召開，各省區市今年GDP增速目標相繼出爐。據內地傳媒報道，截至周一（24日），除了天津之外，其餘30個省區市均在政府工作報告中提出今年經濟增長預期目標，多數地區的增長目標均有所下調。

「界面新聞」報道，公開信息顯示，目前所有省份均將增長目標設定在5%以上的水平，和過去兩年平均增速基本持平，顯示強烈的穩增長意願。

海南增長目標9%左右 位列第一

其中，8成、即24個省份將增長目標設定在5.5%以上，多數集中在6%-7%之間。個別省份提出更高的增長目標，例如，安徽、江西將目標設在7%以上，海南更將增長目標設在9%左右的高位，位列第一。

中新財經報道，數據顯示，去年海南GDP按年增長11.2%，位列全國第二，兩年平均增速位列第一。海南省長馮飛如表示，去年海南主要經濟指標歷史性走在全國前列，海南正處於發展的黃金機遇期和重要窗口期。事實上，海南消費數據表現亮眼，去年離島免稅銷售額突破600億元人民幣；社會消費品零售總額按年增長26.5%，位列全國第一，兩年平均增速亦排第一。

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北京：增長目標設5%以上 為疫情等不確定性留餘地

至於作為經濟大省，廣東今年GDP增速目標定為5.5%左右。首都北京則把今年經濟增速目標定在5%以上，另一一線城市上海則設定在5.5%左右。

北京市發改委相關負責人解釋，高基數下，把經濟增長目標設為5%以上兼顧了需要與可能，與潛在增長率相銜接，也為疫情防控、結構調整和應對經濟運行中的不確定性留出餘地，有利引導預期、提振信心，引導各方面把精力集中到提高發展質量效益。上海市市長龔正則指，這一目標兼顧當前和長遠，綜合考慮了需求、供給和預期面臨的壓力，有信心、有底氣通過努力實現這一目標。

值得注意的是，相較去年GDP增長目標，多數省份今年目標有所下調。其中，湖北下調幅度最大，從10%以上下調至7%，北京從「6%以上」下調至「5%以上」，貴州從「8%左右」下調為「7%左右」。

分析稱下調目標符現實 仍體現「穩中求進」

蘇寧金融研究院宏觀經濟中心副主任陶金分析，由於2020年低基數效應，2021年各個省份GDP實際增速普遍較高。當前經濟下行壓力較大，考慮到高基數和地方政府財力等多重因素，今年經濟增速目標下調是必然做法。而參考全國去年兩年平均5.1%的增速，各地下調也是符合現實。

財信證券首席經濟學家伍超明也表示，隨著低基數效應消退，今年各地GDP增速目標有所下調，屬於正常調整，並不代表經濟出現大幅回落，而各地目標增速體現出「穩中求進」的要求，一方面要保持經濟穩定，另一方面要尋求突破，調動各方面的資源去實現更好的成績。

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責任編輯：林佩怡

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