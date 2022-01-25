澳總理莫里森的微信公眾號被出售 買家：根本不認識他

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的微信公眾號被更換主體、改為「澳華新生活」的消息引發多方關注。買家稱，這筆交易無關政治，自己不知道莫里森是誰，看到這個帳號有很多粉絲就買了。

買家稱無關政治 不會將帳號退回

據澳洲廣播公司（ABC）報道，新帳號的主體——福州九八五信息科技有限公司法定代表人黃愛鵬表示，購買莫里森的微信公眾號是因為想要一個擁有大量粉絲的平台。當時莫里森的微信帳號有大約7.5萬名粉絲。黃愛鵬堅稱這筆交易與政治無關。

黃愛鵬說，他於去年11月從舊帳號主體紀某某手中購買了該帳號，紀某某是一名來自福州的中國公民，註冊名只寫著「紀**」。

黃愛鵬說，紀某某沒告訴他是誰在使用這個帳號，他甚至不知道莫里森是誰。

黃愛鵬還表示，正計劃刪除原帳號發布的所有內容，並將使用該帳號推廣其他內容。

至於買下公眾號所花金額，黃愛鵬不願透露，並表示不會將這個帳號交還給莫里森總理辦公室，因為所有權的轉讓已經得到微信的批準。

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莫里森的微信公眾號開設於2019年1月，用於向澳洲華裔選民傳遞政治信息。ABC報道還指出，已確認有12名澳洲政客在中國以他人名義h註冊微信帳號，其中包括政府部長。

在北京，外交部發言人趙立堅回應此事說：「我不了解你說的微信公眾號有關情況。建議你直接詢問澳洲總理莫里森及其公眾號運營團隊。所謂中國幹涉純屬污蔑抹黑，無稽之談。我們從不、也沒有興趣幹涉他國。」

騰訊發言人表示，莫里森的帳戶沒有遭到黑客攻擊，「根據我們的信息，這似乎是一場帳戶所有權糾紛」。該公司表示，將按照平台規則進行處理。

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責任編輯：尹航

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