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【北京疫情】北京再多15宗感染 疫情已外溢至4省5地（更新版）

社會熱點 16:49 2022/01/25

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北京新冠肺炎疫情持續，市疾控中心副主任龐星火今日（25日）通報，昨午4時至今午4時，北京新增15宗本土新冠病毒感染，其中12屬確診病例、3宗為無症狀感染。變種病毒Omicron關聯疫情則無新增感染者，新增的Delta關聯疫情感染者涉及大興區、朝陽區、豐台區、西城區。

1月15日以來，北京本輪疫情累計本土新冠肺炎病毒感染者67宗，其中Omicron關聯疫情有6宗確診，Delta關聯疫情累計47宗確診、14宗無症狀感染。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，要加強重點人員篩查工作，全覆蓋不遺漏。繼續開展冷鏈從業人員全面排查、風險點位全面排查，小藥店、小診所全面排查，重點風險人群全面篩查，阻斷病毒隱匿傳播。同時，區域核酸篩查要進一步擴面提級，滾動推進，並做好群眾組織和現場管理，又確保快採快檢。

另一邊廂，北京疫情並已外溢至河北雄安新區、山東濟南和聊城、山西大同、遼寧瀋陽等地。

「第一財經」報道，根據百度遷徙數據，本月19至23日，北京遷出人口主要流向的省份為河北、山東、河南省和山西。其中，前往河北的人口最多，約佔總人數45%左右。山東排第二，約在8%左右；隨後是河南約佔7.5%。安徽、四川、遼寧、黑龍江、內蒙古等省份也有部分人口流入。

按城市級別統計，河北廊坊市是北京遷出人口最多的城市，5日內有4日上榜，平均遷出人口佔21%；保定市是遷出人口第二多的城市，約佔8%的遷出人口。

北京市方面昨日（24日）強調，北京將繼續從嚴從快做好落位管控篩查；風險人員要就地管控，對已出京的要第一時間橫傳外省區市，防止風險外溢，風險區域人員原則上不出京。

另據《新京報》，北京四惠長途汽車站部分班線緊急停運，涉山東、河北、河南等省份。

【內地疫情】昨增18本土確診 新疆爆疫情22人感染

【北京疫情】北京新增9例本土Delta 市疾控：Omicron疫情已受控

責任編輯：林佩怡

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