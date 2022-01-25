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去年內地最熱門新生兒名字揭盅：男「沐宸」女「若汐」

社會熱點 14:47 2022/01/25

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內地公安部戶政管理研究中心周一（24日）發佈《2021年全國姓名報告》，其中最多男、女新生兒取用的名字分別為「沐宸」和「若汐」，且兩個名字均是首次打入使用頻率排名前十位。

報告顯示，截至2021年12月31日，2021年出生並已到公安機關進行戶籍登記的新生兒共887.3萬，其中男性新生兒468.1萬，佔52.75%；女性新生兒419.2萬，佔47.25%。新生兒出生並登記戶籍最多的10個地級以上城市依次為：重慶、成都、廣州、北京、畢節、臨沂、周口、深圳、西安和鄭州。

「若汐」力壓「一諾」居女嬰名字榜首

2021年出生並已進行戶籍登記的新生兒名字中，使用頻率最高的50個字依次為澤、梓、子、宇、沐等。與2020年相比，汐、芮、霖、航等字受到青睞。

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報告指出，2021年出生並已進行戶籍登記的男性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：沐宸、浩宇、沐辰、茗澤、奕辰、宇澤、浩然、奕澤、宇軒、沐陽。與2020年相比，除浩宇、奕辰、宇軒外，其餘名字首次進入前十。其中，沐宸使用人數達到2.3萬，登頂榜首，成為男性新生兒名字首選。

而2021年出生並已進行戶籍登記的女性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：若汐、一諾、藝涵、依諾、梓涵、苡沫、雨桐、欣怡、語桐、語汐。與2020年相比，若汐、藝涵、苡沫首次進入前十。其中，若汐使用人數達到1.8萬，擠走連續兩年奪冠的「一諾」，登頂榜首，成為女性新生兒名字首選。

逾200萬男女叫「秀英」

此外，報告統計內地戶籍人口中使用頻率最高的「雙字名」，前十依次為秀英、桂英、秀蘭、玉蘭、婷婷、建華、桂蘭、玉梅、秀珍、海燕。

其中，「秀英」有216.9萬人使用，當中1,000人是男性，216.8萬是女性。「建華」則是前十之中最多男性使用的名字，有85.4萬人；但同時也有36.1萬名女性叫建華。報告稱，其餘常見雙字名為女性使用較多，重名率明顯高於男性。

責任編輯：易燕丹

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