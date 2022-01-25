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華駐法使館斥法媒唱衰抹黑：懷疑說的是火星上的中國

國情動向 13:52 2022/01/25

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中國駐法大使館週一（24日）刊登名為《唱衰抹黑阻擋不了中國前進步伐》的新聞稿，斥法國主流媒體涉華報導黑白顛倒，與中國實際情況不符，文中稱懷疑法國主流媒體談論的是火星上的中國。

文中指，法國主流媒體的報導標題令讀者感覺世界末日就要來臨，中國經濟就要崩潰，並將給世界經濟帶來災難，文中列舉新聞包括：「當中國威脅到世界經濟增長」「清零戰略導致大量工廠關門」「企業家們擔心新一輪元器件短缺」「中國增長乏力」「為什麼中國清零政策威脅全球價值鏈」「中國經濟急剎車」「2021，中國經濟增長最後一個大年」。

以國家統計局的數據反駁

對此使館反駁，中國經濟的真實狀況完全是另一番景象。據中國國家統計局近日公佈的數據，2021年中國GDP增長8.1%，工業增加值增長9.6%，社會消費品零售總額增長12.5%，貨物進出口總額增加21.4%，居民消費價格（CPI）上漲0.9%，居民人均可支配收入增加9.1%。

文中還稱，很多法國人到了中國才發現根本不是媒體描述的那樣不堪，「北京、上海、深圳的繁華程度一點也不比巴黎、倫敦、紐約遜色，那裏的基礎設施甚至比西方國家更先進，市容乾淨整潔，街上人來人往，姑娘小伙穿着時尚，結伴逛街購物，臉上洋溢着輕鬆自在的神情，快遞小哥騎着電瓶車來回穿梭，把各種包裹和餐食送往千家萬戶」。

中國經濟在「崩潰」聲中一路狂奔

文中還表示，20年來，中國經濟在「崩潰」聲中一路狂奔，坐上世界第二的位子。並不點名暗諷美國指，「中國抗疫失敗，以至於當某個超級大國一天感染100萬時，中國一天感染100人，當那個超級大國一年因新冠死亡42萬人時，中國死亡2人」。

新聞稿最後強調，「任何一個稍有新聞媒體職業道德的記者，任何一個稍有人類良知的政客、學者，都不應在事實面前說謊，都不應欺騙本國老百姓。因為謊言終將被揭穿，人民終將會醒悟」。

【中歐關係】中使館譴責法國議會通過涉疆決議

法媒涉台評論提「三戰」 華駐法使館長文駁斥：勿當台獨幫兇

責任編輯：袁瑋婧

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