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吳尊稱疫下改變想法 讓兒女棄澳洲赴中國求學

社會熱點 15:00 2022/01/25

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前台灣組合飛輪海成員、汶萊籍藝人吳尊稱，他和妻子計劃今年讓兒女到中國讀書，重要的是讓孩子學好中文、感受中國文化。他還稱，原計劃是讓兒女去澳洲讀書，但這次疫情讓他改變想法。

棄澳赴華 讓兒女學中國文化

綜合媒體報道，吳尊在近日的採訪中稱，本來2022年計劃讓孩子去澳洲讀書，之前已去看過學校，但現在想讓孩子來中國讀書。「因為這個疫情，讓我改變想法，我跟我的太太也有討論，我們兩個都會覺得，其實我們帶小朋友來中國上學讀書，是非常好的一個方向。」

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去年9月，吳尊發微博稱，自己和家人都已接種中國的新冠疫苗，「比起其他國家，中國把疫情控制的太好了。」

吳尊在採訪中稱，自己此次來中國不僅是度假和錄節目，更重要的事是幫女兒和兒子選學校。「我覺得我會要長期來中國，對我來說最重要的是要讓小朋友，去感受我們中國人的文化，跟學中文，真的這個最重要。」他還表示，帶孩子來中國一個多月，等於在汶萊五個月，孩子們的中文進步很快。

曾帶孩子參演真人騷《爸爸去哪兒》

對於吳尊的發言，有網民讚「中國的教育不比其他國家差」、「證明中國強大了，有吸引力令別人感興趣來中國發展！這樣不好嗎？」有網民提醒當地升學競爭力極為激烈，「中國有高考，你再考慮考慮吧」。另有網民認為，「說白了他的市場就在這，以後兒女也要進入中國演藝圈」。

吳尊今年43歲，出生於汶萊，他曾透露自己的祖籍是中國安徽。2005年，吳尊作為偶像組合飛輪海的成員在台灣出道，之後出演《東方茱麗葉》《花樣少年少女》《公主小妹》等偶像劇，近年來其事業中心轉向中國大陸，並於2017年帶同女兒NeiNei以及兒子Max參演親子真人騷《爸爸去哪兒5》，令到一對仔女人氣爆升，成功吸納不少粉絲。

責任編輯：尹航

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學校 文娛藝術 汶萊 吳尊 疫情 爸爸去哪兒 疫苗

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